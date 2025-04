La impactante caída de Makoke que obliga a parar una prueba de 'Supervivientes 2025': "¡Que me duele, que me duele!"

No están siendo buenos días para Makoke en Supervivientes 2025. A su gran bronca con Joshua Velázquez, hay que sumar un aparatoso incidente que sufrió en la prueba de recompensa de este martes, 1 de abril, en Tierra de nadie.

"Aquí estamos, Carlos. Fíjate lo que tengo aquí, que quepo yo dentro. Cabemos Anita y yo. Tengo la recompensa escondida. Será para el equipo ganador de este increíble juego que tenemos preparado", avanzaba Laura Madrueño, antes de mostrar una suculenta bandeja de patatas fritas con huevos, cebolla y pimiento.

"Llevamos toda la semana pidiéndolo", comentó Anita, emocionada. Pero, para disfrutar del manjar, habría que superar un circuito realmente exigente a nivel físico. Para la que fue azafata del Telecupón, era el primer reto que encaraba junto a su nuevo equipo, el equipo Furia.

"Hay que salir corriendo para recuperar esta escalera y portarla por todo el recorrido. Empezaréis en el mar, todos juntos, y utilizaréis la escalera para pasar por las tarimas que hay en el mar hasta la última, donde cogeréis los discos. Es importante decir que no podéis bajar al portar la escalera, tenéis que hacerlo desde arriba", aclaraba Madrueño.

"Acabaréis el circuito de obstáculos hasta volver a este punto y colocarla de nuevo en su posición inicial, con esos discos, de uno en uno y en orden. Tendréis que ir realizando los lanzamientos atravesando la escalera y golpeando el gong siete veces para que paremos el tiempo. El equipo que lo haga en menor tiempo será el ganador", explicaba la presentadora de Supervivientes en Honduras.

Carlos Sobera, presentador de 'Tierra de nadie'. Mediaset España

El sonido del gong indicaba el inicio del juego de recompensa. En uno de los últimos tramos, la exmujer de Kiko Matamoros mostró importantes dificultades, cayéndose hasta dos veces en un ejercicio de calistenia. Cuando lo intentó por tercera vez, los brazos no le dieron para más y se precipitó contra la arena.

Todo apuntaba a que se había hecho daño en la espalda. "Makoke, ¿estás bien?", preguntó Laura, muy preocupada. La conductora optó por parar un momento la prueba y que el equipo médico del formato de Cuarzo Producciones atendiese a la concursante.

Sobera ofrece el parte médico

"¡Que me duele, que me duele!", exclamaba Makoke, mientras se escuchaba a un compañero decir que no se moviese. Unos minutos más tarde, Carlos Sobera ofrecía el primer parte médico de la superviviente: "Makoke ha tenido una caída un tanto aparatosa, está controlada en este momento, está en manos de los médicos".

"Lo que no sabemos en estos momentos es si Makoke va a poder continuar en el concurso, el diagnóstico, de momento, no es concluyente, por eso no tenemos más remedio que esperar", informó Sobera, añadiendo: "Hay que realizarle más pruebas y, después se tomará la decisión por parte del equipo médico".