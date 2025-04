La increíble historia de Elena, concursante de 'MasterChef 13': "Tuve una muerte súbita. Se me paró el corazón siete minutos"

De poco o nada han servido las quejas de los espectadores sobre el horario de MasterChef que año tras año se repiten. La edición número 13 se estrenó este lunes, 31 de abril, en La 1 de TVE pasadas las 23:10 horas, casi con 20 minutos de retraso tras La Revuelta de David Broncano.

El talent culinario de Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera se estrenó con un 14,4% de share y 859.000 espectadores. El dato de cuota se mantiene respecto a la primera gala de la edición de la pasada temporada, si bien se trata del arranque menos visto de la historia para el programa de Shine Iberia.

Como suele ocurrir todos los años en la versión de anónimos, la edición de MasterChef arrancó con la última fase del casting, en la que un total de 40 aspirantes presentaron sus platos a los jueces. Fue ahí cuando se terminó de definir el listado final de concursantes.

Entre los perfiles para esta temporada, figuran desde un GEO o tiktokers hasta un paisano de Pepe y participantes de la versión USA de MasterChef. Llama también la atención la participación de Gabriela, hija del fundador de Cortefiel.

En la última fase del proceso de selección, destacó Elena, una mujer de San Sebastián que vino a confirmar aquello de que quien la sigue, la consigue. Y es que ya intentó ser concursante hasta en cuatro ocasiones, como demuestran las cucharas de madera que llevaba colgadas en el delantal.

Su historia impactó al jurado: "Con 24 años me voy de mi casa y me pongo a volar en una compañía aérea. Estuve 15 años volando y en el 2012, bajando de un avión, se me para el corazón y tuve una muerte súbita. Estuve 7 minutos con el corazón parado".

"Pasé un mes en el hospital y me tuve que reinventar. Me fui a Andorra con mi segundo marido", continuó Elena, cuyo relato pasó a ser digno de un culebrón de una serie diaria. "Mi primer marido es socio del segundo. Yo les presenté y se hicieron socios", explicó.

Sus dos maridos

"Todo queda en casa", apuntó Jordi, a lo que Pepe no terminó de entender del todo: "Vaya lío. Me he perdido ¿Se llevaban súper bien?". "Sí, pero había unas normas. No se podía hablar de mí", aclaró la vasca. "Adoro a mi primer marido, pero amo a mi segundo marido que es el amor de mi vida".

La cosa no acabó ahí porque, sin venirlo a cuento, Elena contó que su marido (el segundo) se pondría "feliz" por su entrada en MasterChef, pero dejó caer que lo iba a pasar mal el tiempo que ella pase fuera de casa.

"¿Qué va a hacer tres meses? Es que es muy fogoso", dijo. "¿Del 1 al 10?" preguntó Samantha. "¡12! Es muy pesado. He pensado comprarle una muñeca hinchable. Te lo juro", contestó la aspirante. Finalmente, el txangurro donostiarra de Elena convenció a los jueces y pasó a ser concursante oficial de MasterChef 13.