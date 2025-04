Dulceida hace las paces con Broncano y le deja sin palabras a una de sus preguntas clásicas: "Estoy orgullosa"

Ha costado, pero David Broncano lo ha conseguido. El jienense, nacido en La Coruña, ha logrado que Dulceida acuda de invitada a La Revuelta. La de Badalona tenía motivos para hacerse de rogar, dadas unas palabras que el presentador soltó en el pasado y que no le sentaron nada bien. Ambos han hecho las paces, además de que la bloguera ha dejado sin palabras al humorista al responder una de sus dos preguntas clásicas.

Broncano daba la bienvenida a Dulceida recordando que se trata de una de las primeras influencers importantes que ha habido en la blogosfera española. “Años para que venga. Han venido todas las de su sector menos ella. Es la primera influencer que surgió en España, la original”, expresaba en la presentación. “¡Vengo antes si lo llego a saber!”, exclamaba la de Badalona agradecida.

La bloguera recordaba la enemistad que había entre ella y el presentador. “Vengo aquí y hacemos las paces”, expresaba al inicio para justificar su enfado con Broncano. “Ahora lo veo una gilipollez... pero en ese momento me sentó fatal”, proseguía en su discurso mientras le regalaba al humorista un póster de su nueva serie documental en Prime Video, en la que su cara era sustituida por la del conductor.

“Acababas de empezar y me mandaron uno de los programas. Dijiste 'es como si Dulceida ahora se muere, que no le importa a nadie’”, argumentaba la de Badalona”, recordando unas palabras que dijo el conductor durante los primeros años de La Resistencia.

El presentador aceptó que había cometido un error. “Es verdad que está feo ese comentario”, reconocía. De ahí, que la bloguera rechazase continuamente las invitaciones para acudir a su programa, tanto en su etapa en Movistar Plus+ como en TVE.

David Broncano y Dulceida en 'La Revuelta'.

“Te hice una cruz y en un programa dije tu nombre cuando me preguntaron qué famoso me caía mal. Luego me enganché al formato y ya se me pasó”, expresaba, poniendo fin a la polémica.

De hecho, Dulceida ha dejado momentazos en La Revuelta, dado que le tocó responder a las clásicas preguntas sobre cuánto dinero tiene en el banco y frecuencia de relaciones íntimas en el último mes.

La labor que hace este programa por los invitados gracias a las Preguntas Clásicas™ solo la supera Juan y Medio. #LaRevuelta pic.twitter.com/VPdTv518Xp — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 31, 2025

La influencer comenzó a hacer referencia a las prácticas orales. “0,6, depende del contexto”, le decía Broncano sobre cómo puntuar este tipo de práctica íntima. “Estoy orgullosa de este dato. Te va a parecer poco, pero, para nosotras, está de fabuloso siendo madres”, explicaba Dulceida, refiriéndose a su reciente maternidad con su novia, Alba Paul, dando una nota final de “seis”.

Esto llevó a Broncano a pensar que se refería a que había realizado esta práctica oral con su chica “en diez ocasiones”. “No, cinco polvos”, aclaraba Dulceida, con Grison interrumpiendo para lanzar un capote a la invitada. “Tampoco nos tiene que hacer un Excel”, matizaba.

La bloguera concluía la pregunta dando las gracias al programa, dado que su pareja y ella habían aumentado las frecuencias de sus relaciones íntimas debido a que iba a acudir a La Revuelta. “Te tengo que dar las gracias porque, claro, somos madres. Se complica, intimidad poca… Entonces le decía 'bebé, que voy a La resistencia, tenemos que hacer puntos. Yo creo que hubieran sido menos si no hubiese venido. Hubieran sido como cuatro”, bromeaba la influencer.