Ana Rosa Quintana, sobre el frustrado salto de Broncano a Mediaset: “Hubiera sido un fichaje estupendo”

Ana Rosa Quintana está acostumbrada a hacer entrevistas en sus programas. Pero ahora ha sido ella la entrevistada, y ha dejado jugosas declaraciones en el pódcast El Purgatorio de The Objetive, donde ha repasado los movimientos más recientes de su trayectoria, como su salto a las tardes y el regreso de El programa de Ana Rosa.

Sobre Tardear, Quintana cree que han “modernizado muchísimo las tardes, no solamente en medios técnicos, sino en otra forma de dirigirnos” y que ha sido una franja en la que lo ha “pasado muy bien, pero con todo lo que está ocurriendo, echaba de menos la política”. Del formato que ahora presenta Frank Blanco y Verónica Dulanto valora que se hizo en su estreno “un buen trabajo en un momento muy complicado para la cadena”, tras el final de Sálvame.

Entre otras cuestiones, ha comparado su situación con la de Silvia Intxaurrondo, que actualmente presenta La hora de La 1 en RTVE. Y es que ambas hacen editoriales políticos, pero Ana Rosa siente que se le señala más. “Me parece perfecto que Silvia, como cualquier otro comunicador, tenga el derecho de expresar su opinión sobre determinados temas... Pero, ¿por qué si lo dice Silvia es muy lícito y si lo hago yo no lo es? Yo al final estoy trabajando en una empresa privada y ella en una pública”, destaca.

En la entrevista, Ana Rosa también ha sido crítica con su casa televisiva, y ha puesto sobre la mesa decisiones que se tomaron en la época de Paolo Vasile que acabaron pasando una alta factura. Entre ellas, el haber dejado escapar formatos como Pasapalabra y El Hormiguero, así como el programa de cocina de Karlos Arguiñano.

Al magacín de Pablo Motos, de hecho, lo califica como “un programa estupendo”, y del concurso, recuerda cómo dejaba buenas audiencias a los Informativos de la noche. “Cuando Piqueras tenía a Pasapalabra delante hacía un 18 o 20. En televisión es muy importante el programa que tienes antes y después. Cuando vienes de uno muy bajo es muy complicado remontar”, asegura la periodista.

“Mediaset no echa de menos a Paolo. Ya cumplió su ciclo y se fue en un momento en el que la tele empezaba a dar señales de desgastes, precisamente, por todos esos formatos que se habían ido” asegura, y destacando que en la actualidad el consejero delegado del grupo “es más de trabajar en el despacho”.

Sobre el supuesto fichaje frustrado de Broncano por Mediaset, Ana Rosa Quintana desvela no saber qué sucedió, aunque “hubiera sido un fichaje estupendo. El blindar su programa durante tantos años no se lo voy a echar en cara, me parece fenomenal que se pusiera en valor”.

Hay que recordar que hace unos meses, Ana Rosa dijo a BLUPER que esperaba que Carlos Latre ganase a Broncano en la lucha por la franja del access prime time. Sobre el importe que pagó RTVE por él, deslizó que “si se lo pagan, considerarán que lo vale”, pero sí se mostró crítica por la intrahistoria de la operación: “Me parece un escándalo que el fichaje de Broncano se haga en la Moncloa”.