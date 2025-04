Ana Rosa no se corta y señala a Karla Sofía Gascón: "¿No se cansa de escribir? Hay que tener un control"

Karla Sofía Gascón es una de las protagonistas de los últimos meses. La actriz de Alcobendas ha vivido en una montaña rusa desde que presentó Emilia Pérez en el Festival de Cannes. La película fue premiada en varios certámenes y recibió numerosas nominaciones para los Globos de Oro y los Oscars.

Sin embargo, de la noche a la mañana Karla Sofía Gascón pasó de la admiración al ostracismo tras la difusión de unos tuits con contenido racista y xenófobo. Recibió muchas críticas en redes sociales e incluso del director de Emilia Pérez, Jacques Audiard. La actriz llegó a ausentarse en la gala de los Goya en Granada.

La actriz reaparecerá este martes en Antena 3 para ser entrevistada por Pablo Motos en El Hormiguero. Una entrevista muy esperada por todo lo sucedido en los últimos meses. Y más tras la última polémica que ha protagonizado en redes sociales.

Gascón publicó una historia en Instagram rodeada de nieve en los Picos de Europa. Y lo acompañaba el siguiente mensaje: "Hoy me siento como en La Sociedad de la Nieve. No voy a decir que me apetece morder a alguien porque tal y como están las cosas me acusarían de canibalismo. Es lo único que les falta".

Unas frases que generaron muchas críticas en redes sociales. Especialmente tras la muerte este domingo de Álvaro Mangino, uno de los supervivientes del accidente de los Andes. Karla Sofía Gascón borró la historia y publicó la misma fotografía con un texto diferente: "Hoy me siento dichosa y bendecida, aunque mi hermano murió esquiando sigo admirando la montaña y la nieve".

La actriz aseguró que está "disfrutando cada día, riéndome de mi misma, pero sobretodo de los que odiáis a quienes vivimos nuestra propia vida sin hacer daño a los demás". Además, afirmó que "podréis inventar, mentir, distorsionar, que jamás acabaréis con la LUZ que os deslumbra".

Posteriormente, Gascón subió varias historias más en las que se desahogaba con frases como estas: "Que no me dejan en paz, eso es lo que está pasando", "O se han vuelto locos o se aburren mucho", "Como pueden observar, ya solo les falta acusarme de haber estrellado yo el avión".

La actriz de Alcobendas subió el tono en sus últimas publicaciones: "Entre tantos millones que me leen con atención siempre va a haber un tarado manipulador, un tarado manipulable, un tarado ofendido y un tardo ofensor". También añadió que "tendrán su merecido pronto".

Todas estas palabras han sido analizadas en El Programa de Ana Rosa. La primera reacción de la presentadora ha sido preguntarse: "¿Y no se cansa de escribir". Lo que ha precedido a una reflexión: "Las redes sociales tienen mucho peligro. Hay que tener un control, porque escribir compulsivamente te trae problemas. Sobre todo después de lo que ha tenido ya".

Bibiana Fernández también se ha mostrado contundente con la actriz. "Os acordáis de aquella frase del Rey, de por qué no te callas? Pues viene como anillo al dedo", ha asegurado la malagueña. Además, ha explicado que Karla Sofía Gascón "está dotada para meter la pata".