María León revela a Jordi Évole el motivo de su participación en 'MasterChef Celebrity 9': "¿El dinero era para eso?"

Este domingo, 30 de marzo, María León fue la encargada de echar el cierre de la sexta temporada de Lo de Évole. El episodio se emitió dos días después de la salida a la luz de la sentencia que condena a la actriz a pagar una multa de 5.700 euros tras el incidente que protagonizó, junto a tres personas más, contra una patrulla de la Policía Local de Sevilla.

Por el altercado sucedido el 1 de octubre de 2022, se le imputaron delitos de resistencia y lesiones. Por el primero, ha de abonar 4.800 euros; por el segundo, 900 euros. León fue absuelta del delito de desobediencia por el que fue enjuiciada el pasado 14 de marzo.

El programa de laSexta fue el primer escenario en el que la andaluza habló sin filtros de lo sucedido aquella noche. Consciente de que no iba a ganar el juicio, se abrió ante Jordi Évole y contó el ataque de pánico que sufrió al ser introducida en un coche de policía por no llevar su DNI.

Al parecer, tras finalizar un rodaje, el equipo salió a celebrarlo y la autoridad paró a un cámara por llevar una copa en la mano. Según María, el ambiente se volvió tenso y los agentes comenzaron a actuar de manera violenta. Todo quedó grabado en el móvil de la hermana de Paco León.

"Me metieron en el coche esposada, me llevaron a una comisaría, me agoté, me quedé en una esquina y apareció el mismo agente, que me dijo que se podía quedar todo en nada y me iba a mi casa si borraba los vídeos. Pero mi sentido de la justicia le dijo que no", aseguró León.

Después de escuchar con atención su testimonio, Évole preguntó: "En este tiempo también te fuiste a MasterChef, ¿no?". En efecto, María León fue concursante de la última edición de la versión Celebrity. "Sí, tenía que pagar a la abogada". "¿En serio? ¿El dinero era para pagar a la abogada?", quiso saber el comunicador, sin dar crédito a lo que oía.

"He aprendido a reírme también. No de mi dolor, pero... No sé, la risa es una buena barca que te saca a flote". Para saber de qué hablaba, hay que remontarse a la grabación de la cabecera del programa. Su participación en el talent show que emite La 1 trajo una anécdota sobre la que María sacó una valiosa lección:

Jordi Évole entrevista a María León en 'Lo de Évole'. Atresmedia Televisión

Tuve la opción de ser patinadora, trapecista... Pues yo dije que quería ser payaso. Fuimos a grabar la cabecera de MasterChef, que era un circo. Grabamos la presentación, me lo paso muy bien, terminamos de rodar y me dicen: 'Desmaquíllate", recordó la hija de Carmina Barrios.

Su anécdota tras grabar 'MC'

Cuando llego a la puerta, me doy la vuelta y... ¡Boom! La alcachofa en toda la cara. 'María, María, ha salido la fecha del juicio, ¿alguna declaración?'. Yo, muy digna y muy seria, abro la puerta de mi bloque y digo: 'Buenas noches, muchas gracias", prosiguió León.

"Abro la puerta del ascensor. Y cuando yo me vi la cara... Jordi, me tiré al suelo del ascensor y me llevé 3 minutos riéndome", afirmó, entre carcajadas, la entrevistada de Lo de Évole, provocando las del presentador de Atresmedia también.