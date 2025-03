Karlos Arguiñano habla sin reparo sobre el futuro de los jóvenes en España: "Aprended un oficio"

Karlos Arguiñano es, sin duda, una de las figuras más reconocidas en el ámbito gastronómico de nuestro país. Sus más de treinta años de trayectoria le han convertido en uno de los chefs más valorados tanto en España como fuera de sus fronteras. Actualmente, sigue cocinando cada lunes a viernes para los espectadores de Cocina abierta, el formato que presenta exitosamente en Antena 3.

El programa se caracteriza por su enfoque en la cocina tradicional y de temporada, ofreciendo platos que combinan sabor y sencillez. ​Además de Karlos, el programa Cocina abierta cuenta con la colaboración de otros miembros de la familia Arguiñano.

Eva Arguiñano, hermana de Karlos, presenta postres y dulces, mientras que Joseba Arguiñano, su hijo, aporta recetas de panes y otras preparaciones. Esta dinámica familiar añade un toque cercano y ameno al espacio culinario. Sin duda, el programa sigue siendo un pilar fundamental para Antena 3 ya que sumó un 17,8% de share y 896.000 espectadores de media durante este mes de marzo.

De esta manera, en la emisión de este lunes 31 de marzo, el reconocido cocinero iba a dejar una importante reflexión a la audiencia de su programa. Mientras preparaba una receta de pulpo a la plancha con arroz negro y coliflor con salsa holandesa de cecina, Arguiñano quiso lanzar un mensaje a los jóvenes españoles.

"Aparte de aprender a cocinar, yo veo que muchas veces tienen dudas los jóvenes en qué estudiar o qué hacer. Por estas cosas, me suelo acordar muchas veces de los jóvenes...", arrancaba el de Beasáin.

"Los que veáis que los estudios no os van, no os preocupéis, aprended un oficio. Con un oficio os vais a buscar la vida en cualquier lugar del mundo. Hay que aprender bien un oficio, eso sí es verdad", señalaba en plena emisión.

"¿Qué oficio? Cualquiera, de cocinero, camarero, barman, pintor, electricista, fontanero, carpintero... cualquier oficio. Para buscarte la vida, teniendo un oficio es muy fácil porque nos hace falta gente con oficio. En esta vida, sin oficiales de cosas la cosa no funciona bien. Si tenéis un oficio vais a tener trabajo siempre", hablaba sin reparo el popular cocinero del País Vasco.

"Si no os van bien los estudios..."

"Todos los profesionales de mi alrededor se quejan de que los jóvenes no quieren trabajar en este tipo de trabajos. Si a los 15 o 16 años no os va bien en los estudios, aprended un oficio, que os van a respetar y os van a pagar bien. No tengáis duda", añadía el chef en su extenso mensaje dedicado a los más jóvenes.

"A mí me pasó lo mismo, yo fallaba mucho en los estudios. No aprobaba nada y me decían que no iba a ser nada en la vida. Me hice chapista, pero no me gustaba tanto, y al final me busqué la vida bien siendo cocinero", confesaba sobre su propia experiencia personal.

Karlos Arguiñano, en 'Cocina abierta'

"En mi escuela de cocina vienen 50-60 estudiantes jóvenes y todos aprenden el oficio, además la gran mayoría sigue trabajando como profesionales de la cocina. Hace poco me contaba Martín Berasategui que en su restaurante en Dubai hay un chaval que estudió en mi Escuela de Hostelería AIALA. Este es un ejemplo que os doy, si os gusta un oficio que os ganéis la vida en cualquier lugar"

El mensaje de ARGUIÑANO a los jóvenes...."Aprended un oficio" pic.twitter.com/Jed5tIC3Tw — TVMASPI (@sebas_maspons) March 31, 2025

Además de sus proyectos televisivos, Arguiñano también cuenta con un restaurante en el País Vasco que se encuentra en la localidad costera de Zarautz. Ubicado en la Calle Mendilauta, 13, este establecimiento está situado en un antiguo palacete conocido como Villa Aiala, construido a principios del siglo XX, que ofrece vistas privilegiadas al mar Cantábrico. ​

El restaurante ofrece una propuesta gastronómica basada en productos de temporada, fusionando la tradición e innovación de la cocina vasca. Bajo la dirección de los hijos de Karlos Arguiñano, el equipo culinario presenta una variedad de platos que reflejan la riqueza culinaria de la región. ​