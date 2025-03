Gotzon Mantuliz desvela sus circunstancias personales mientras grababa ‘El Desafío’: “Fue bastante complicado”

Gotzon Mantuliz eera el gran favorito para ganar la quinta temporada de El Desafío. El primer día se alzó con la victoria, y semana a semana no consiguió un rival que le quitase el primer puesto en la tabla de clasificación. Y el pasado viernes se alzó con el triunfo de la temporada, tras desarrollar en la gran final una coreografía acrobática en el reto ‘Cuarteto extremo’.

Este lunes, el colaborador de Zapeando ha visitado Y ahora, Sonsoles para repasar su concurso. Y charlando con la periodista, Gotzon Mantuliz ha desvelado las circunstancias personales que marcaron su trayectoria en la competición.

“Vera, que es tu bebé, vino con un pan debajo del brazo”, aseguraba Sonsoles. Y Gotzon le confirmaba que sí, que nació en la semana en la que empezaron las grabaciones del concurso. “Fue una alegría absoluta, pero estaba a caballo entre Madrid y Bilbao fue bastante complicado conciliar eso”, reconoció el vasco.

En Y ahora, Sonsoles Gotzon también habló de su nuevo proyecto televisivo, que está “muy guay”, Cazadores de imágenes, del que ya se dieron las primeras pinceladas el pasado jueves en El Hormiguero. Un formato en el que da rienda suelta a “mi pasión: los animales, la naturaleza y la fotografía”.

“El objetivo de cada episodio es fotografiar un animal salvaje por el mundo y publicar esa foto en la revista National Geographic España”, recordaba. En cada entrega detallará cómo es la expedición, cómo preparamos el viaje y cómo es ese encuentro cara a cara con el animal. “Y a cada viaje me acompaña un personaje famoso para vivir esa experiencia”, destacaba, si bien no quiso soltar el nombre de ninguna de esas celebridades que estarán a su lado.

Entre otros animales, Gotzon fotografiará a un tigre, una orca o un tiburón. “Hacer fotografía animal desde pequeño lo veía como un sueño”, valoraba. Cazadores de imágenes se verá en el prime time de laSexta, pero “todavía no se sabe mes”.

“Eres muy feliz, ¿cuál es la receta?”, le preguntó Ónega en un momento dado. Y Gotzon no supo responder bien a esto: “Tengo la suerte de hacer lo que me apasiona”. “La verdad es que sí, que me siento muy afortunado”, añadiría en ese mismo sentido.

El vasco, además, ha destacado que en su paso por El Desafío se ha llevado a un importante número de amigos. “¿Y algún enemigo?”, le lanzaban. “Jorge Salvador”, bromeaba Gotzon, en referencia al productor del programa.