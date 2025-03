Alessandro Lequio, sin piedad contra Terelu Campos: "Escupía los chicles en la mano de su secretaria"

Parece que la guerra Terelu Campos y Alessandro Lequio suma un nuevo episodio. La hija de María Teresa Campos visitaba De viernes, tras abandonar Supervivientes 2025. En el espacio de Santi Acosta y Bea Archidona contaba cómo había sido su paso por Honduras y se abría en canal sobre el suicidio de su padre.

Como no podía ser de otra manera, también se hizo referencia a las múltiples críticas realizadas por Alessandro Lequio en Vamos a ver. De hecho, uno de los temas más candentes hacía referencia a la etapa de Terelu como presentadora de televisión y las malas actitudes que mantenía con su secretaria y persona de confianza.

Así, según Lequio, Terelu obligaba a esta persona a estar con un cenicero para que en las pausas publicitarias pudiera rápidamente apagar el cigarrillo. Sobre esta grave acusación, Terelu no dudó en dar explicaciones en De viernes: "Nadie venía así por detrás con el cenicero por muy imbécil que yo fuera".

Posteriormente, su hermana Carmen Borrego también iba a intervenir en la entrevista. "Con esto que voy a decir, ya me voy a quedar tranquila. Si Lequio ha visto a mi hermana con el cenicero, yo llevo aquí 30 años y he visto como Lequio tiraba las colillas en los platós. Me parece que es peor que el cenicero", señalaba Borrego.

Sobre este episodio, Lequio no iba a tardar en intervenir, este lunes, en Vamos a ver. "Yo no me acuerdo pero es perfectamente posible, la mayoría teníamos esa mala costumbre. Esto es técnica Campos 100%, ella va a hablar de su paso por Supervivientes y se dedicó a exagerar esta 'guerra del cenicero'. Este asunto lo hacía en Telecinco y Adriana Dorronsoro sabe perfectamente que lo que digo es verdad", señalaba el tertuliano.

Alessandro Lequio, en 'Vamos a ver'

"Una de las personas que lo veía sigue trabajando en esta casa y me dijo que me había quedado corto. No solo iba con el cenicero, sino que le tenía que poner la manita para que le escupiese los chicles. Sí, tal cual", confesaba Lequio sobre los gestos que tenía Terelu Campos con su secretaria.

"Estaba a su servicio y le seguía a todos lados. Me sorprendía, y ya lo he contado otras veces, es la prosopopeya de esa señora. Una altivez que yo no había visto en mi vida y no lo podía explicar. Con mi palabra te basta", se expresaba de manera tajante.

Adriana Dorronsoro, en 'Vamos a ver'

Minutos antes del final de Vamos a ver, Terelu Campos escribía un mensaje a Adriana Dorronsoro para defenderse de las críticas feroces de Alessandro Lequio. "Me parece alucinante, jamás he hecho eso y es muy triste. Tengo compañeros de Telemadrid de cuando salió esta mentira en Sálvame que no les dejaron entrar para desmentirla".

Alessandro Lequio está siendo muy crítico, en las últimas semanas, con Terelu Campos y su etapa como presentadora en Telemadrid y de colaboradora (en el papel de 'La Script') en Día a Día, con su madre María Teresa Campos. En el magacín de Telecinco, Lequio también formó parte del elenco de colaboradores y juntos compartieron plató.