Sofía Suescun no se corta y lanza un dardo a Rosario Matew: "Recapacita porque solo vuelven los mejores"

Hoy es domingo, uno de los días de la semana que más esperan los espectadores de Supervivientes. Esta noche se celebrará una nueva gala, donde conoceremos el nombre de quién será el primer expulsado de Playa Misterio.

La tensión de la convivencia se entrelaza con los nervios por no querer terminar la aventura en Honduras. Las personas que se juegan su continuidad en Playa Cochinos son Manuel, Samya, Nieves y Ángela Ponce. Uno de ellos tendrá que despedirse y partir rumbo a España.

En la última emisión, Carmen Alcayde, Rosario, Makoke y Koldo resultaron nominados y son ellos los que esta vez se encuentran expuestos a la decisión del público. Mucho es lo que se juega esta noche, y desde Socialité no han querido dejar pasar el momento para hablar de ello y poner el foco en un tema que no ha pasado desapercibido: la activación del protocolo de abandono de Rosario.

"Esto me cabrea bastante. Hay una superviviente que ha activado el protocolo de abandono. Con este tipo de concursantes que estando ahí quieren abandonar, se arrepienten", comenzó diciendo Sofía Suescun, quien es una de las colaboradoras usuales del programa de Telecinco.

"Rosario, no. Recapacita, porque solo vuelven los mejores a Supervivientes. Ojalá me escucharas", añadió ante la atenta mirada de María Verdoy y Antonio Santana, presentadores del magacín.

Pero eso no fue todo. La influencer continuó su discurso: "Espero que recapacites porque estoy segura de que te vas a arrepentir. Solo los mejores vuelven y tú, con esa actitud derrotista, no lo vas a hacer", sentenció.

"Ayer con Terelu no metías tanta caña y eso que ella también abandonó", apuntó por su parte Antonio Santana. La colaboradora no se frenó y estalló: "Es que las actitudes derrotistas las odio porque luego la vamos a ver arrepentida", dijo claramente.

Los presentadores no lo dudaron y cuestionaron el paso de Sofía Suescun por Honduras en el 2018. "¿Tú nunca dudaste de no poder más"?, preguntó entonces María Verdoy a su compañera.

La colaboradora no lo dudó y señaló su postura: "No sabéis la de momentos que hay de desesperación o arrepentimiento que te hacen querer volver a casa, pero esa es la batalla de superarlo, y eso es ser un buen superviviente", añadió ante las cámaras.

"Que le pasen tu mensajito a Rosario, que aún hay tiempo y así a lo mejor se arrepiente", puntualizó el presentador a su compañera. "Entre los cuatro nominados de hoy, ¿quién creéis que abandone?", preguntó entonces la influencer.

"Por mí que esta noche abandone Nieves porque no me ha transmitido nada. Los concursantes que no transmiten nada que se vayan para que queden los buenos", admitió la tertuliana dando por zanjado el tema en Socialité.