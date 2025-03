María León ofrece su lado más personal a Jordi Évole: de su problema judicial al intento de agresión sexual que sufrió

Lo de Évole cierra temporada este domingo 30 de marzo, a las 21:25 horas. El programa capitaneado por Jordi Évole concluye esta ronda de capítulos con una entrevista a María León tras haber cosechado excelentes resultados que hacen de esta temporada del programa, la tercera mejor de su historia.

María León se encuentra con Jordi Évole en el parque natural Cabo de Gata y se sincera sobre su vida personal, su trayectoria artística y, por primera vez, habla abiertamente sobre el juicio en el que afronta acusaciones como atentado contra la autoridad y lesiones por un incidente con la Policía Local de Sevilla en 2022.

Aunque la entrevista se realizó antes de la resolución del proceso judicial en el que estaba envuelta, se emite días después de conocer la sentencia. León ha sido condenada a pagar una multa de 5.700 euros por delitos de resistencia y lesiones por un incidente con la Policía. En esta entrevista, da su versión de los hechos, que difiere de la de la policía.

Cuando Évole señala que pueden condenarla por este suceso (cosa que ha terminado sucediendo), la ganadora del Goya por La voz dormida desvela que le “han ofrecido un acuerdo, pero yo no me he querido doblegar”.

León añade que han intentado condenarle “de otra manera y ha sido mucho más doloroso” y que quiere “sentir que de alguna manera” ella se ha “puesto enfrente”. “No voy a ganar, pero un poquito de resistencia voy a hacer”, expresa al periodista de Cornellá de Llobregat.

Jordi Évole y María León en 'Lo de Évole'.

León también cuenta la época complicada a nivel personal que siguió al incidente con la policía, y como el también actor Raúl Cimas le ayudó a superar el mal momento. Pero no sólo la actriz ha hablado del proceso judicial, también ha abordado los abusos que hay en la industria audiovisual española.

“Poco me han preguntado por el Me Too en el cine español para lo que deberían”, asegura, rotunda, María León revela el intento de agresión sexual que vivió por parte de un director. “Es muy conocido, le hice hasta tres veces la cobra”, confiesa. La actriz sentencia que este tipo de situaciones se cuentan poco “pero pasa mucho”.

Con una media cada domingo de 1,2 millones de seguidores, un 9% de cuota y más de 2,8 millones de espectadores únicos, Lo de Évole cierra con su mejor resultado de los últimos cuatro años, desde 2021. Con este seguimiento, vuelve a ser nuevamente el programa más visto de la cadena, como lo ha sido en las anteriores cinco ediciones, creciendo además también en el número de espectadores.