Amor Romeira estalla en 'Fiesta' por las críticas a Joana Sanz, pareja de Dani Álves: "¿Dónde queda el daño que se le hizo?"

Dos años y tres meses es lo que ha pasado desde que Dani Álves fuera denunciado por agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona. Hace unos días, la Sección de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha revocado por unanimidad la sentencia. El tema no solo afectó al exfutbolista, sino también a su mujer, Joana Sanz, quien ha sufrido constantes críticas solo por ser su pareja.

Ante los comentarios, recientemente Joana Sanz se ha pronunciado por primera vez en sus redes sociales con un mensaje muy sincero: "Me señalaron, me insultaron, me amenazaron y me persiguieron durante dos años. Como si la que estuviera en el banquillo de los acusados fuera yo. A pesar de tanto daño mediático sigo en pie", sentenció la influencer ante sus seguidores.

La publicación no pasó desapercibida para Fiesta, programa de Telecinco dedicado a compartir la última hora sobre las noticias de actualidad de nuestro país. Desde plató abordaron el tema con un fuerte debate entre los colaboradores sobre la actitud del exfutbolista.

"Siempre ha expresado lo que sentía con mucha rabia", comenzó diciendo Emma García, presentadora del magacín. "Yo creo que ella nunca se ha escondido. Ella ha sabido contestar y poner los puntos sobre las 'íes' y decir lo que piensa. Lo que le da rabia es que muchos periodistas hayan puesto informaciones falsas", comentó Amor Romeira, colaboradora usual de Fiesta.

No contenta con ello, añadió: "Ella no era víctima, nunca ha estado en un banquillo, no ha sido acusada de ningún tipo de agresión sexual y se le ha machacado. ¿Dónde está esa gente ahora para pedirle disculpas a Joana por todo lo que le han hecho? ", puntualizó ante sus compañeros.

Emma García y Amor Romeira. 'Fiesta'.

Poco a poco el tono de las voces de los colaboradores fueron subiendo, al punto de estallar. "Para la gente era una agresión sexual, pero para ella era una infidelidad. Entender eso y perdonarlo. ¿Qué pasa? ¿Joana es la única persona que no puede perdonar una infidelidad?", dijo alzando la voz.

Emma García no daba crédito. "A ver, tranquilos. Amor, escucha por favor", dijo la presentadora intentando calmar el ambiente. "No solo ha sido criticada, también ha sido amenazada, pero también es cierto que hasta que a él lo excarcelaron ella tampoco apostaba por su relación", añadieron desde plató.

"Ella ha demostrado bastante poca humildad. Ella no tiene por qué meterse con los periodistas", puntualizó Ricky, otro de los colaboradores. "Lo ético y lo moral es distinto a la justicia porque tiene unas normas muy diferentes", respondió Galiacho.

"Cuesta entender que una persona haya estado 14 meses y haya cambiado cinco veces de versión y que prevalezca la presunción de inocencia. Eso a mí me cuesta", se expresó por su parte Emma García.

Y continuó diciendo: "Se tendrá que tener en cuenta la reacción de la persona al segundo de salir del baño. Necesito exponerlo. Lo que se está diciendo es que la joven haya mentido, si no que no hay suficientes pruebas".

"Le estamos dando vueltas porque todos nos estamos posicionando del lado de la víctima y no lo ves lógico", añadió otro de los colaboradores. Y antes de que pudiera terminar, Amor Romeira entró a la conversación: "De lo que no estoy a favor es del achaque que se le ha hecho a ella. ¿Dónde queda todo el daño que se le hizo?", sentenció ante sus compañeros en Fiesta.