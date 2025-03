Terelu Campos regresa a 'De viernes' tras su paso por 'Supervivientes' con dardo a María Jesús Ruiz y Olga Moreno

Era el regreso más esperado, el de Terelu Campos a De viernes. La periodista volvía al magacín nocturno tras estar 17 días en Supervivientes. Finalmente, la tertuliana no aguantó la presión y no pudo superar el reto de convertirse en concursante de pleno derecho, al no sobrepasar los 21 días que estuvo su hermana Carmen Borrego en el reality. En su vuelta, se ha enfrentado a las críticas de María Jesús Ruiz y Olga Moreno.

La actriz y la ganadora de la edición 2021 de Supervivientes han sido dos de las voces más críticas sobre el breve paso de Terelu por el reality show. Ambas no han dudado en cuestionar públicamente su actitud en Honduras, señalando que esperaban una mejor actitud de la periodista.

“Me esperaba que pescase aunque sea en la orilla”, expresaba Ruiz. “No estaba sola cuando se metía en el mar”, añadía Moreno. Aunque Carmen Borrego ha salido en defensa de su hermana durante su estancia en Cayos Cochinos, ahora la propia Terelu se ha enfrentado cara a cara con ambas.

Terelu ha respondido en directo a los comentarios de las dos. Primero fue directa a Ruiz. “Me parece genial tu discurso, pero para mí no es verdad”, le respondía a la actriz en el magacín nocturno, con gesto visiblemente molesto.

Ruiz insistía en las “muchas quejas en convivencia” ha tenido la malagueña. Terelu no ha querido entrar en esos detalles. “Me las guardo para mí”, comentaba. La tertuliana habló sobre las quejas de la pesca, asegurando que le hubiera parecido “egoísta” hacerlo. “Se puede hacer, pero impedir a otro compañero la supervivencia de todo un grupo se llama egoísmo”, argumentó.

Terelu Campos, María Jesús Ruiz, Olga Moreno, Bea Archidona y Santi Acosta en 'Supervivientes'.

Moreno insistió sobre si debía haber dado más en el concurso. De ahí, que se lo preguntase directamente. “Faltan muchas cosas de supervivencia dices me he quitado los miedos”, le reprochaba.

La periodista no ha dudado en defenderse, recordando su miedo a meterse en el mar, algo que ha podido hacer acompañada solamente. “¿Le he hecho daño a alguien por meterme en el mar con alguien?”, preguntaba retóricamente, para después zanjar el tema. “No me duelen las críticas porque no creo que sean una cosa dañina”, concluía.

Terelu Campos en 'De viernes'.

Terelu ha estado acompañada por su hermana. En este reencuentro con sus compañeros del magacín producido por Mandarina, la televisiva ha acudido como invitada, dado que su puesto en la zona de colaboradores seguía ocupado por Antonio Rossi. En calidad de entrevistada, habló sobre algunos duros episodios de la muerte de su padre que nunca había contado.

José María Borrego se suicidó, algo que marcó para siempre a la familia. “Yo sí recuerdo cómo cargaba la pistola, recuerdo el sonido”, rememoraba por primera vez públicamente, sobre los intentos previos de su progenitor de quitarse la vida.

“Soy capaz de verbalizarlo ahora que mi madre no está y tampoco está su hermano, nunca jamás en la vida hubiera contado esto viviendo mi tío Manolo, el único hermano de mi padre”, confesaba.