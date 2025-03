María Verdoy sobre Terelu Campos y Carmen Borrego en 'SV': "Ganan cuando se las conoce en ese hábitat natural"

Cada mañana del sábado y domingo Socialité ocupa las pantallas de Telecinco. Su contenido está enfocado a la crónica social y ofrece todo tipo de noticias y exclusivas sobre los personajes más famosos de nuestro país.

María Verdoy y Antonio Santana son los encargados de presentar los temas más relevantes del momento. Y en la emisión de este sábado, 29 de marzo, no fue distinto. Incluso, en algunos casos muy especiales, estas noticias vienen acompañadas de ciertos comentarios por parte de colaboradores o, incluso, de los propios presentadores.

Tras estar 17 días en Supervivientes, Terelu Campos no aguantó la presión y decidió abandonar Honduras, aun sin sobrepasar los 21 días que estuvo su hermana Carmen Borrego. Al llegar a España, la tertuliana se reencontró con sus amigos y familiares más cercanos, a quienes confesó cómo fue esta experiencia.

"Vamos a reconocer que para mí Terelu en Supervivientes ha sido un 'pluf'. Viéndola intentando bucear con esas gafas y ahogándose, me ha hecho mucha gracia", comentó esta mañana Sofía Suescun sobre una de las últimas participaciones en Isla Cochinos de la ex participante del reality de supervivencia.

"¿Qué hace ganar a un superviviente?", preguntó entonces María Verdoy, reflexionando sobre los concursantes que han pasado por el programa. "Yo creo que es un combo. Ya te digo que, como ella, no hay nadie que me haga tanta gracia. Organizando la playa, diciendo lo que hay que hacer... me río", contestó Suescun ante la pregunta de la presentadora.

"¿Qué concurso te ha gustado más: el de Carmen Borrego o Terelu Campos?", añadió por su parte Antonio Santana, dirigiendo la pregunta hacia la colaboradora. "Me voy a mojar, pero yo te diría que Terelu. Es cierto que Carmen Borrego lo ha intentado más tiempo que su hermana, pero ha puesto un poco más de empeño", sentenció la influencer.

Pero eso no fue todo. Además, comentó que la participación y actitud de la tertuliana le llegó al corazón "porque al final, como humana, he empatizado con ella y en esos momentos de conexión me he quedado pegada a la pantalla, incluso con alguna lagrimilla".

Fragmento del programa de hoy. 'Socialité'.

Fue entonces cuando el presentador volvió a reflexionar y lanzar una pregunta más al aire: "Si María Teresa Campos hubiera visto a sus hijas en Supervivientes, ¿creéis que habrían ido?". "Yo quiero pensar que a María Teresa le hubiera divertido", comentó María Verdoy.

Y añadió un comentario que dejó a sus compañeros sorprendidos: "Las Campos ganan mucho cuando se las conoce en ese hábitat tan natural", dijo la presentadora ante las cámaras, dando así por finalizado el tema durante la emisión de hoy en Socialité.