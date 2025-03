José Manuel Parada estalla contra Lydia Lozano por defender a Chelo García-Cortés: "Es muy feo y no tiene ni idea"

Mañana tensa la que se ha vivido esta mañana del 29 de marzo en D Corazón. El programa matinal de los fines de semana se prepara para recibir a La familia de la tele. Lo que ha impedido que resurja el conflicto entre José Manuel Parada, colaborador del formato que presenta Anne Igartiburu, y Chelo García-Cortés, rostro del futuro magacín de La 1. Ha sido Lydia Lozano la que ha abierto un nuevo capítulo de la trifulca.

Parada y García-Cortés llevan enfadados desde hace bastante tiempo. El conflicto ha ido a más desde la publicación de las memorias de la fotógrafa, Sin etiquetas, en las que señalaba al expresentador del mítico Cine de barrio como el causante de la separación de la pareja. ¿El motivo? Parada le habría sido infiel, según lo escrito por la propia periodista.

Con Parada negando rotundamente dichas acusaciones, en más de una ocasión lo ha comentado en distintos platós, ambos viven un enfrentamiento a causa de dicha acusación. Ahora se ha vivido un nuevo episodio a raíz de la firma de libro de las memorias de Lydia Lozano, La venganza de la llorona.

Tanto por su labor como colaboradora en Mañaneros como su futuro puesto de tertuliana en La familia de la tele, Lozano se ha convertido en un rostro imprescindible de RTVE. De ahí, que el equipo de D Corazón acudiese a la firma de libros en la emblemática Casa del Libro de la Gran Vía de Madrid.

La reportera del magacín matinal le hacía un test sobre famosos. Tras responder sobre Isabel Preysler e Isabel Pantoja, tocaba el turno sobre Bárbara Rey y Chelo García-Cortés. Lozano aprovechaba para lanzarle un dardo al exmarido de su amiga. “Parada, deja ya en paz a Chelo. Ella nunca ha hablado mal de ti y te tiene mucho aprecio. Te haces varios programas poniéndola verde”, expresaba.

Anne Igartiburu y José Manuel Parada en 'D Corazón'.

“¡Déjala en paz! ¿Te pilló en la cama siéndole infiel? Chico, hazte otro programa contando con quién. Ya está”, concluía. La reacción del colaborador no se hizo esperar y no ha dudado en cargar duramente contra la periodista.

Marina Bernal le preguntaba a Parada cuál era su relación actual con su exesposa. “No es que me lleve ni bien ni mal, es que no me llevo”, recalcaba. “Me parece muy feo que, además, se metan en este tema terceras personas”, expresaba, cargando así contra Lydia Lozano.

Marina Bernal y José Manuel Parada en 'D Corazón'.

“No tiene ni repajolera idea”, exclamaba. Anne Igartiburu ha buscado calmar los ánimos. “Igual te lo ha dicho en broma”, matizaba. “Bueno, pero no se puede decir eso. Está diciendo que no hable de Chelo. Pero, ¿quién ha hablado de mí? ¿Quién ha empezado todo esto? Pues Chelo”, exclamaba.

“Ella ha escrito un libro con cosas que no son ciertas de mí, que son mentira y que lo puedo demostrar. Tengo testigos”, afirmaba. Igartiburu quiso saber más sobre las presuntas mentiras. “La más gorda es que se acabó nuestro matrimonio porque le fui infiel. Fue todo lo contrario”, recalcaba.

“Lo único que hago cuando hablo de Chelo es defenderme de las mentiras que ha dicho”, insistía. “Deberíais llevaros bien. Más que nada, porque sois compañeros de profesión”, opinaba Valeria Vegas. “Yo lo he intentado durante muchos años y he perdonado muchas barbaridades. Pero ya no es el pasado, sino el presente. Me ha demostrado que tiene muy mal corazón”, compartía.

Parada se mostraba abierto a ir a La familia de la tele para vivir un careo con su expareja. “Sí, iría y le diría a la cara que miente y en qué lo hace. Tengo testimonios y testigos muy importantes. No quiero que se diga de mí lo que no soy”, concluía.