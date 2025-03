El testimonio de una mujer con cáncer terminal que sobrecoge en 'Y ahora Sonsoles': "No muero sin conocer al amor de mi vida"

Y ahora Sonsoles se ha convertido en uno de los magacines de referencia del panorama televisivo actual. Liderado de manera exitosa por la periodista Sonsoles Ónega, en cada emisión se centran en abordar toda la actualidad y la crónica social más interesante de nuestro país.

Además de la información, también hay hueco para los reportajes y las entrevistas. Aquí, los testimonios personales se convierten en uno de los puntos fuertes de este formato de Atresmedia. Historias de personas anónimas que no dudan en acercarse al plató de Y ahora Sonsoles para compartir con la audiencia sus más sinceras aventuras o problemas.

En el caso de este viernes, una de las protagonistas iba a ser Loli Sánchez que iba a contar una gran historia de superación. "Loli es una persona maravillosa que ha recibido una de las peores noticias que se le puede dar a una persona. Padece un cáncer inoperable, los médicos no le dan esperanzas pero ella no se va a rendir nunca", le presentaba Pepa Romero, sustituta de esta tarde de Sonsoles Ónega.

"Parece increíble que estés enferma. Eres un cañón, se te ve sana y maravillosa", le confesaba Romero, nada más verla en persona. "Yo no tengo nunca mala cara, ni aunque me esté muriendo literalmente. Hace tres años que me dijeron que tenía un cáncer que no se me iba a curar nunca. Estoy en tratamiento pero desde siempre he tenido claro que no me curaría", señalaba Loli en Y ahora Sonsoles.

"Mi esperanza de vida no es mucha, hace tan solo un mes casi me muero. Estoy haciendo ahora mismo una quimioterapia que su éxito será mantenerme como estoy, no curarme, pero sí estar estable", explicaba, con detalle, la invitada del programa.

Loli, en 'Y ahora Sonsoles'

"A mí me gusta mucho estar entretenida", relataba sobre sus experiencias en el amor. "He estado 24 años casada con el padre de mis hijos. Estaba saliendo con un chico, 14 años más joven que yo, cuando me puse mala. Pero cuando me diagnosticaron el cáncer me dejó", explicaba Loli. "Un imbécil, vaya", añadía Pepa Romero.

"Para un hombre no es lo mismo una mujer fuerte como yo que una mujer enferma", recordaba Loli las palabras de su psicóloga oncológica. "Yo siempre tengo el casting abierto, no me voy a morir sin conocer al amor de mi vida", se sinceraba durante su entretenida conversación con Pepa Romero.

Loli habla con Pepa Romero, en 'Y ahora Sonsoles'

"He estado un mes ingresada y estaba con un chico. Pensé que no pintaba nada aquí porque era todo muy serio, no me apetecía estar con él sino con mi familia. Ahora, me apetece conocer a alguien", comentaba en Y ahora Sonsoles.

"Necesitaría un chico joven, de 30 a 45 años. Deportista, cuidado y que cobre su dinero porque yo necesito salir y viajar", eran algunos de los requisitos de Loli para el hombre de sus sueños. Desde el programa, no dudaron en poner a disposición un teléfono para los interesados en conocerla.