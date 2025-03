Una soltera de Toledo rechaza a su cita en 'First Dates' por su lugar de origen: "Los andaluces me parecen unos golfos"

Una soltera de Toledo rechaza a su cita de 'First Dates' por su lugar de origen: "Los andaluces me parecen unos golfos"

Una noche más, el restaurante más famoso de la televisión abre sus puertas para recibir a los solteros más exigentes de nuestro país. First Dates se ha convertido en el programa de citas a ciegas más exitoso de Cuatro, gracias a los divertidos momentos que los espectadores pueden disfrutar en cada cita.

De esta manera, este jueves 27 de marzo, Carlos Sobera iba a recibir a uno de esos solteros que dejan huella en el programa. Pedro de 42 años y procedente de Coín (Málaga) venía a buscar el amor en First Dates. Así, se presentaba ante la audiencia: "La fiesta me encanta, desestresarme en las fiestas y, sobre todo, bailar. Salir con amigos, tapear, el tardeo, me encanta bastante, vaya".

"En Málaga se vive muy bien. Tenemos sol, playa, fiesta y ferias", añadía también, "No he tenido nada serio, no he sentido todavía el boom boom ese", explicaba sobre su experiencia en el amor. First Dates eligió a Marta de 40 años y que venía de Yeles (Toledo) para que fuese su cita de esta noche.

"El pelo rosa me lo he puesto hace seis meses, siempre he querido ponérmelo. A mis 40 años me dije que era el momento ideal para cambiar de look", se presentaba Marta. Su primera impresión sobre su cita fue demoledora: "No pensaba conocer a un malagueño hoy. Me ha hecho ilusión porque la tierra tira, pero siempre me han parecido los andaluces unos golfos. Pedro tiene pinta de golfillo, sí".

Curiosamente, Pedro se autodefinía así ante las cámaras del programa: "Mis amigos dicen que soy un golfo porque me gusta mucho disfrutar y no mirar con la chica o con el colega que estoy. Voy a mi bola".

Pedro, en 'First Dates'

Sobre la gran afición de Pedro por la fiesta, Marta tenía una opinión muy clara: "Está viviendo la etapa de cuando tienes 20 años, es decir, quieres solo fiesta y conocer gente. Ya te digo yo que los andaluces son unos golfos".

La cena entre ambos discurría con normalidad, pero en un momento de la cita Pedro le confesaba su escasa experiencia en el amor: "He tenido solo una novia y luego varias relaciones esporádicas, en los últimos 11 años". "Prefiero un hombre con más experiencia en el amor porque sabe lo que quiere y ya ha convivido con mujeres. En mi vida necesito alguien más formal que sepa lo que quiere", afirmaba rotunda la soltera de Yeles.

Marta, en 'First Dates'

"El tema del hijo no es problema ninguno, el hijo es mayor tiene 12 años", apuntaba Pedro tras conocer que su cita tenía un menor a su cargo. Posteriormente, el programa intentó amenizar la velada y encendió los altavoces del restaurante para que los solteros pudieran disfrutar de unos improvisados pasos de baile.

"Mi forma de bailar es muy normal, según el tipo de música que sea: tecno, comercial, hard, salsa o merengue", afirmaba Pedro. Por su parte, Marta no opinaba muy bien de sus dotes artísticas: "Le he visto un poco soso, a lo mejor con dos copillas de más se anima un poco, pero no".

Momento de la cita entre Pedro y Marta, en 'First Dates'

"Marta baila muy bien, mueve genial el cucu, me he fijado", confesaba el de Coín. "Si estamos conociéndonos, lo normal es que se arrime un poquito para bailar conmigo", se expresaba, contrariada, la soltera de Toledo sobre la actitud de Pedro.

En la decisión final, Pedro afirmaba que sí quería una segunda cita con Marta: "En principio, sí. Para conocerla un poquito más y eso, si ella quiere. Lo hemos pasado bien, eres muy comunicativa y abierta".

Por su parte, Marta tenía otro pensamiento en mente sobre su cita de esta noche en First Dates y rechazaba al malagueño: "No te veo como pareja, Pedro. Te veo como un amigo y un colega. Seguramente, lo vamos a pasar súper bien".