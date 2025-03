Lola Lolita y Susi Caramelo exponen el odio recibido durante ‘El Desafío’: “Me ven como una niñata estúpida”

Los cuatro finalistas de la quinta temporada de El Desafío visitaron El Hormiguero este jueves. Así, Pablo Motos recibió a Gotzon Mantuliz, Victoria Federica de Marichalar, Lola Lolita y Susi Caramelo, quienes mañana se lo jugarán todo para conseguir la Tarjeta Ayuda Santander con 30.000 euros, para donarlo a la ONG que elijan.

Durante la entrevista, Lola Lolita reconoció que se trata de un programa muy duro, en el que no lo ha pasado siempre bien, y le daban arcadas por los nervios. “Muchos dicen que estoy enchufada”, aseguraba la creadora de contenido, que es actualmente colaboradora del programa. Y Susi Caramelo se sumaba: “De ese tema hablaremos luego. A mí también me llaman enchufada. Lolita y yo hemos recibido un hate exagerado”, aseguraba la humorista, en referencia al odio en las redes sociales.

“No sabemos hacer nada, al parecer somos dos inútiles, que nos han regalado todo en la vida. A ella seguramente sí, pero a mí ya te digo que no”, decía con humor Susi Caramelo, quien también es colaboradora del programa de Pablo Motos.

Más adelante, Susi y Lolita volvieron a hablar del odio que han recibido por su participación en el concurso. “Yo siempre he dicho que a mí me da miedo todo hasta que me ponen dinero por medio, y se me va el miedo de repente. Me lo he pasado bomba en El Desafío, me lo he trabajado mucho, y me da rabia que haya gente que menosprecie ese trabajo, como nos ha pasado a mí y a Lolita”, aseguraba Susi Caramelo.

“El hater es una persona anónima...” comenzaba a decir Pablo Motos. “El hater es un triste, que no tiene nada que hacer productivo en su casa”, le interrumpía Susi. “Es como el gilip*llas que está en su casa viendo el fútbol y dice: ese penalty lo marcaba yo. Pues súbete al campo y márcalo. ¿Verdad que no estás ahí?”, apostillaba.

Susi relató cómo, en su caso, tenía miedo a las alturas, y ha hecho pruebas a seis metros subida sobre un segway. “Ahora estoy haciendo una cosa con los haters, que se enteren desde aquí”, seguía advirtiendo la antaño concursante de Tu cara me suena. Y es que si alguien le critica, entra en su perfil y le deja algún dardo comentando sus fotos. Como una mujer que la insultó, y ella le puso en una foto en la que celebraba sus 50 años que parecía que tuviese 60. “O que he acosado a Gotzon. ¿Yo te he acosado a ti?”, le preguntó a su compañero.

“Os metéis en mis redes a dar por saco, pues me meto en las tuyas. Hater que veo, hater que me voy a empezar a meter con vosotros, que me tenéis hasta las narices. A mí nadie me ha regalado nada. Me dicen enchufada de Pablo Motos, si Pablo no me conocía cuando estaba en El Desafío”, decía muy molesta.

Lola Lolita, por su parte, relató cómo por primera vez tiene “haters adultos”. “A mí nadie me odiaba. Ahora son de 50 para arriba, me odian. Me ven una niñata odiosa y estúpida”, apuntaba la creadora de contenido. Susi apostilló: “A mí también. Nos llaman las niñatas. En mi caso, podéis seguir haciéndolo”.