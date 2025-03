Carlos Latre habla por primera vez sobre el adiós de 'Babylon Show': "Este era mi proyecto, pero no funcionó"

Carlos Latre se ha estrenado en un programa de Jesús Calleja. El showman ha sido uno de los participantes de Universo Calleja, con el que el aventurero ha llevado a cuatro conocidos famosos a los lugares más recónditos de Nepal. En medio de un lugar tan místico, el humorista se ha podido sincerar sobre cómo vivió el fallido proyecto de Babylon Show, con el que compitió contra El Hormiguero y La Revuelta.

En Universo Calleja, el público ha podido conocer al Latre más personal. El aventurero le ofreció al valenciano un ambiente propicio para hablar de una de sus apuestas más personales, en las que pudieron verse sus habilidades como presentador. Fue el 26 de agosto cuando Babylon Show buscó hacerse un hueco en una de las franjas más competitivas de la noche.

A pesar de sus prometedores datos, finalmente, la competencia provocó que el programa se cancelase tres semanas después de su lanzamiento, siendo el 11 de septiembre su último día de emisión. Un duro golpe para Latre. Lo cierto es que el cómico ha hablado poco sobre cómo ha digerido este proyecto que no llegó a buen puerto.

Dicen que el tiempo lo cura todo. Quizás por ello, Calleja se ha atrevido a preguntar a Latre por cómo vivió ese momento tan complicado. “Ahora que te veo feliz, ¿puedo sacar el tema?”, quiso saber el montañero, preguntando con el tono más empático posible.

“Yo te escribí. Estaba emocionado porque ibas a esa franja tan compleja y le echaste un par, pero luego no salieron las cosas como esperabais”, agregaba, mostrando así comprensión por lo que había sucedido.

Carlos Latre y Jesús Calleja en 'Universo Calleja'.

Latre se ha mostrado dispuesto para hablar sobre el tema: “Hay veces que las cosas no salen”. Justo después, tiraba de una frase de John Lennon para explicar cómo se sintió en ese momento. “La vida es todo aquello que te pasa mientras intentas hacer otras cosas”, citaba.

Carlos Latre, en una de las promos del programa de Telecinco 'Babylon Show'.

El valenciano se ha mostrado más honesto que nunca sobre lo vivido por la cancelación de Babylon Show. “No se lo he dicho nadie”, confesaba a Calleja para después señalar qué era lo que hacía a este proyecto tan esencial para él.

“De todos los proyectos que yo he hecho, este era mi proyecto, pero no funcionó. Yo siempre digo lo mismo, que, aunque yo estaba enfrente, había un cúmulo de circunstancias”, revelaba a Calleja, señalando que hubo muchas causas por las que Babylon Show no terminó de encajar entre el público.

Tan personal era, que Latre dejaba otra honesta confesión. “Nunca tengo una sensación de fracaso porque tengo la suerte de haber tenido éxitos y fracasos en mi vida, por lo que ya sé lo que es”, reconocía.