Pablo Alborán se abre en canal en ‘El Hormiguero’ y hace un llamamiento: “Donad médula, es muy fácil y salva vidas”

Pablo Alborán regresó a El Hormiguero este miércoles con un nuevo tema bajo el brazo, Clickbait. Pero antes de comenzar a hablar de música (y de su nueva faceta como actor en la serie respira), Pablo Motos hizo una aclaración: “Voy a ir al grano. Porque la conversación que vamos a tener no es una conversación más”.

En su última visita, hace casi un año, anunció una pausa en su carrera. “Necesito barbecho, necesito volver a escribir sin toda esa presión que uno mismo se pone, no solo la industria”, relataba a Pablo Motos el artista malagueño. “Me apetece observar, vivir como espectador. El otro día estuve en Recoletos viendo música en vivo y disfruto como un bebé. Necesito estar con los míos y necesito escribir sin un condicionante”, aseguró entonces.

Sin embargo, ahora Pablo ha explicado que aquello no era del todo cierto. Que hizo una pausa para acompañar a una persona de su familia durante su enfermedad. “Me he pensado mucho cómo hablar esto, porque es parte de mi intimidad, de mi familia, pero las noticias buenas tienen que empezar a hacer más ruido que las malas”, comenzaba a relatar el cantautor.

Así, contó que en su casa se ha vivido un “milagro”. Alguien cercano pasó por un proceso de quimioterapia, de trasplante de médula, “pero hemos vivido la sanación, el milagro de la ciencia”. “Donad médula, es muy fácil y es vital. Salva vidas, y por eso tengo la obligación moral de decirlo”, decía mirando a cámara.

“La vida nos ha dado una segunda oportunidad, para vivir con más intensidad y agradecimiento. Hemos vuelto a confiar en el ser humano”, seguía relatando. Para el artista, el último año ha sido “agridulce” porque tuvo que irse de gira sabiendo la situación complicada que había. “El público me ha salvado también, pude subirme a un escenario así por el cariño de la gente”, señalaba.

Pablo estuvo un mes encerrado en aislamiento con esa persona cercana. “Uno pone el automático. Las ganas de superar ese proceso eran importantísimas”, reconocía. Y aprovechó su presencia en El Hormiguero para agradecer a todo el personal del hospital La Fe de Valencia. “Han sido ejemplares, nos han devuelto la esperanza en el ser humano y nos han hecho creer que las cosas buenas también suceden”, celebraba.

Así, asegura que “ha sido un infierno para esta persona, pero, por otro lado, ha sido una lección de vida, una lección para toda mi vida, no lo voy a olvidar jamás”. A pesar de haber compartido algo así de personal, Pablo quiso aprovechar para pedir “mucho respeto a la prensa después de esta entrevista. Es un tema delicado, un tema íntimo, pero creo que las noticias buenas tienen que hacer más ruido”.

“Hay muchas cosas buenas que pasan en el día a día, y si diciéndolo y contándolo puedo ayudar a alguien que esté mirando esta entrevista y si duda de donar o no que no, que no la tenga porque es un proceso muy fácil”, terminaría diciendo, antes de una pausa publicitaria tras la que se volcó a hablar de su música y de su faceta de actor.