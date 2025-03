El alegato de Julia Otero sobre pagar impuestos: "Mi cuenta corriente ha cambiado mucho, pero mis principios siguen ahí"

Este martes, 25 de marzo, Julia Otero fue uno de los platos fuertes de Late Xou. La periodista regresó a Televisión Española dos años después de su último proyecto en la pública, Días de tele. Lo hizo para reflexionar sobre la actualidad española y hasta marcarse un remember del primer Telepasión que emitió la casa, en las Navidades de 1990.

En determinado momento de la entrevista, Marc Giró le preguntaba: "Tú dijiste: 'Yo voto en contra de mis intereses, pero a favor de mis principios'. ¿Sigues así, Julia?". "Por supuesto", afirmó, rotunda, la invitada. "¿Nos lo puedes contar, Julia? Una vez más", le rogó el presentador de La 1.

"Claro. Yo voto a favor de los principios porque voto pensando en la niña que fui, en la familia en la que me crié. En la familia de inmigrantes gallegos que llegan a Barcelona, currantes y trabajadores, a un barrio obrero como era el Poble Sec", empezó diciendo la comunicadora de los fines de semana de Onda Cero.

Es por eso que sus "principios se cimientan en la niña" que fue y "siguen siendo los mismos". Otero no ocultó que su "cuenta corriente había cambiado muchísimo": "Pero mis principios siguen ahí". "Con lo cual, dije que voto en contra de mis intereses porque me interesaría muchísimo más votar por un partido que prometa bajar los impuestos".

"Me vendría fenomenal. Pero tampoco te creas, no soy la única que vota en contra de sus intereses. Hay mucha gente que gana 800 euros y vota por aquellos que no quieren subirle el salario mínimo interprofesional", añadió la periodista de la emisora de Atresmedia.

Con este último comentario, Julia levantó multitud de aplausos. "O sea, somos muchos los que votamos en contra de nuestros intereses. Solo que los de un tipo somos un poco más raros que otros, que son un poco más mayoritarios", sentenció la entrevistada.

'Encerrona' musical

Ya en clave más ligera, Giró y su equipo decidieron prepararle a Julia Otero una simpática y nostálgica 'encerrona' en plató. Cabe recordar que la gallega fue uno de los primeros rostros de la Corporación en prestarse a aparecer en Telepasión. Concretamente, al ritmo de Blue Moon.

Marc y Julia recrearon el momento este martes. "Vas a cantar tú también, ¿eh?", le aseguraba la invitada al conductor. Sin más dilación, entonaron a dúo el tema: "Julia Otero, contigo pierdo el pudor, yo me desnudo ante ti y te confieso mi amor".