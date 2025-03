David Cantero revela los dos proyectos pendientes que tiene todavía con Mediaset: "No tenía intención de irme"

El pasado 6 de marzo, Mediaset España anunciaba por sorpresa que David Cantero ponía fin a una etapa de casi 15 años en Informativos Telecinco. El periodista, uno de los rostros más queridos por los espectadores, hacía tándem con María Casado en la edición del fin de semana desde finales de septiembre.

Su salida descolocó a todos, porque como bien aclaró el propio Cantero, en ningún caso, pensaba en jubilarse. Este martes, 25 de marzo, el presentador se ha explayado más de su adiós. Lo ha hecho en La Ventana, el programa que pilota Carles Francino en la SER.

"Siempre que la vida me ha empujado a un cambio ha sido para mejor", dijo en los micrófonos de la emisora de Prisa, muy agradecido por todo el cariño que ha recibido estos días: "Esta repercusión mediática y humana brutal no me la esperaba".

Cantero volvió a insistir en que sigue en activo, porque todavía tiene "muchas cosas que hacer en la vida", y que está abierto a recibir ofertas de trabajo. De hecho, reveló que su plan era "seguir dos o tres años" en el departamento de informativos que dirige Paco Moreno.

No obstante, el periodista ha encajado este revés con deportividad, entendiendo que "son cosas que pasan en las empresas y que son muy lícitas". "La empresa quiere hacer reajustes económicos, 'queremos que cobres menos', llegamos a un acuerdo y ya está. Está contemplado en la ley laboral, salidas pactadas", expresó.

Cantero, eso sí, dejó claro que fue "amistoso" y que no ha habido nada turbio con la compañía. "Siempre se han portado muy bien conmigo y, por eso, nunca me oiréis decir nada malo", señaló. "Me da pena porque no tenía intención de irme en este momento, pero ahora ni tan mal".

Sin embargo, el comunicador aún no se ha ido del todo de Mediaset. Y es que, y esto es algo que hasta ahora no se había dicho, Cantero tiene varios compromisos con el grupo que le harán volver a Fuencarral. "Estos próximos días tengo que hacer un par de cosas que quedaron pendientes: una entrevista y una gala en la que voy a participar".