Ana Rosa Quintana, sobre el debut televisivo de su hijo, Álvaro Rojo: "Me enteré cuando ya estaba hecho"

Este miércoles 26 de marzo, Mediaset ha estrenado la primera entrega de Mis días en la cárcel, el programa con el que debuta como presentador Álvaro Rojo, primogénito de Ana Rosa Quintana. La periodista, uno de los rostros más importantes de Telecinco, ha reaccionado al debut de su hijo como conductor de un formato y ha dado un dato interesante: no supo que planeaba saltar a la comunicación hasta el anuncio oficial.

Abogado penalista de profesión, Rojo, quien cumplirá 39 años este próximo 18 de julio, copresenta este videopódcast con Juan Manuel Medina, colega de profesión. Fruto de la relación de Quintana con Alfonso Rojo, Álvaro es licenciado en Derecho y diplomado en Estudios Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). Tiene un posgraduado en Compliance de las universidades Carlos III y Pompeu Fabra y certificado en CESCOM, de la Asociación Española de Compliance.

Rojo dirige actualmente su propio bufete, ARQ Abogados, en Madrid. Su debut como presentador ha sorprendido a su propia madre, quien ha revelado en El programa de AR que se enteró de ello cuando el formato ya estaba en marcha.

Jano Mecha hacía la introducción, con Quintana corrigiéndolo, al señalar que el videopódcast es para MiTele y no para Telecinco. Se mostraba un avance en el que Álvaro Rojo miraba directamente a la cámara para narrar la introducción: “la vida te puede cambiar en un instante. Un juicio, una sentencia y, de repente, todo lo que conocías desaparece”.

Tras ello, se muestra brevemente a los invitados que han pasado por el formato y cuyos episodios irán lanzándose de manera semanal en la plataforma en streaming. Entre los entrevistados están Sandro Rosell, Eva María Palmero o Ángel María Villar, expresidente de la RFEF y que protagoniza el primer capítulo ya disponible en MiTele.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa'.

Después de mostrar esta promo, Mecha daba instrucciones al público para poder acceder a MiTele, recordando que es gratuita y que el videopódcast está entre los formatos a los que se tiene acceso sin pagar la versión plus. Tras esta explicación, Ana Rosa reaccionaba al desembarco audiovisual de su primogénito.

“El niño ya es más mayor que yo”, respondía a Carlos Latre, quien aparecía caracterizado de Jorge Javier Vázquez. “A mí no me preguntéis nada. Yo no sé nada. Esto me pilló por sorpresa”, expresaba la presentadora. “¿No te pidió ningún consejo?”, quiso saber Luis Pliego.

El aperitivo de 'El programa de Ana Rosa'.

“¡Qué consejo le iba a dar yo! Si me enteré cuando estaba hecho. Es un pódcast, una cosa de abogados”, expresaba Quintana, señalando así que desconocía completamente la intención de su hijo de saltar a la comunicación.

Ahora bien, recalcaba que este paso está dentro de su profesión como abogado penalista. “A ver si le echo un ojo, tiene buena pinta. Me parece interesantísimo. Son dos abogados penalistas y están especializados en ello”, compartía la comunicadora.

“Pocas veces sabemos las experiencias humanas de la gente que ha estado en prisión”, opinaba Jano Mecha. Ana Rosa Quintana recordaba las memorias de Mario Conde y pasó de tema para ver las imágenes del día.