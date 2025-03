Lydia Lozano recuerda en 'Ni que fuéramos' la primera vez que la expulsaron de un plató: “Me fui a mi casa llorando”

Esta mañana, Alejandra Rubio ha protagonizado una tensa situación con Alessandro Lequio en Vamos a ver. El italiano ha sido muy duro con Terelu Campos durante su estancia en Honduras como participante de Supervivientes, y tras la marcha voluntaria de la colaboradora televisiva del reality, Lequio ha seguido señalándola con crudeza.

Así, el colaborador del matinal criticó el “aderezo que le mete en el refresco” Terelu Campos, en referencia al alcohol. “¿En el aderezo que le mete en el refresco? O sea, decidle algo a este señor ya, porque, si no, entonces se lo voy a decir yo y se lo voy a decir también”, interrumpía Alejandra, dirigiéndose a Joaquín Prat, el presentador, que llegó a pedir que parasen porque los espectadores se van del canal.

En Ni que fuéramos Shhh han recogido todo lo sucedido en Telecinco, y Gonzalo Vázquez asegura que no ve “predisposición de avanzar” en Alejandra Rubio. “Ella misma se encarga en directo todos los días que va de aclarar que no le gusta lo que hace, que casi lo detesta, que no le queda otra y es plata fácil” apuntaba.

Gonzalo resumió la situación como que Alejandra dijo a Lequio: “Que alguien lo pare, porque si no lo voy a parar yo”, algo que no sería propio de alguien que entiende “de términos y leyes televisivas”. “Yo dije eso un día, me llamó producción, me pidieron un taxi y me fui a mi casa. Por decir eso, a mí me llevaron a mi casa. La primera vez que he sido expulsada de un plató”, recordaba entonces Lydia Lozano, que no comulga tampoco con la actitud de Alejandra Rubio.

Sus compañeros le preguntaron si eso sucedió en Sálvame, o en qué otro programa, así como los motivos para que la echasen del plató. “No, no, no. Ni viene a cuento ni creo que sea el momento para contarlo”, frenaba Lydia.

A pesar de no querer ofrecer detalles, Lozano sí dio algunas pinceladas de esa primera vez que la expulsaron de un plató. “Yo me reí de la situación, dije hasta aquí hemos llegado y el director llamó a la azafata y pidió un taxi. Y a las seis de la tarde me fui a mi casa por los tornos llorando”.

“Y llevo muchos años. Y no voy a decir lo de 'soy periodista'. Es que llevo muchos años en esto y en la vida he podido discutir, pero en la vida le he faltado a un presentador”, sentenciaba la canaria, que admitió que en la época de Sálvame sí que tuvo tardes complicadas, pero que nunca le perdió el respeto a nadie, ya fuese Carlota Corredera, Jorge Javier Vázquez, María Patiño o Paz Padilla.