Sonsoles Ónega no se muerde la lengua y desvela a qué partido político votó en las últimas elecciones

Habitualmente, Sonsoles Ónega es quien realiza entrevistas en su plató de Y ahora, Sonsoles. Ya sea a personas muy conocidas o a gente de la calle que cuenta sus historias en el programa de Antena 3, desde el plató o a través de una videollamada.

Sin embargo, la periodista se acaba de convertir en entrevista en el pódcast ac2ality, y allí no se ha mordido la lengua cuando le han preguntado de manera clara y concisa por su voto en las últimas elecciones. Con generosidad, ella ha desvelado cuál fue su opción, y añadió que, además, es la misma que de siempre.

“¿A quién votaste en las pasadas elecciones?”, fue la pregunta que le lanzaron sin rodeos. Y ella recogió el guante y respondió: “En blanco. Siempre voto en blanco”. La presentadora de otros formatos de Atresmedia como Lo tenemos que hablar volvió a ser preguntada por el voto, pues le comentaban: “En estas elecciones, ¿el voto en blanco a quién ha ido? Porque el PP es el que ha tenido más votos”. “Se supone que beneficia, se supone, a la mayoría”, confirmó la periodista.

A continuación, Ónega quiso explicar por qué vota en blanco, y es que una manera de manifestar su desencanto por la política. “Me encantaría que existiera un político flautista de Hamelín que todos siguiéramos por convicción, porque creemos que va a cambiar las cosas, porque es honrado, inteligente, formado, culto, con sensibilidad”.

Pero, según ella, eso no existe en nuestro país, cuyas últimas votaciones generales fueron en el año 2023. “No. No existe. En España no existe. Para tener mi voto no existe. Yo no digo que no los haya, pero cabeza de lista y en un cartel electoral... Candidato a presidente del Gobierno o presidenta no existe”, sentenciaba con rotundidad la comunicadora.

Durante el encuentro, Ónega también ha echado la vista atrás a su trayectoria profesional. Y es que antes de llegar a Antena 3 estuvo en CNN+ y en Telecinco; en este último canal comenzó como reportera, y luego se convirtió en presentadora de formatos como Ya es mediodía y Ya son las ocho.

En concreto, le han preguntado si volvería a Telecinco, y asegura que “ahora mismo, no”. Y no porque fuese una cuestión económica. “No solo. Hay un salario emocional importante, un intangible que no se paga con dinero”, asegura, dejando así claro que se encuentra cómoda en Atresmedia.

En Telecinco, además de magacines, estuvo al frente del reality La casa fuerte. Y lo recuerda como “una experiencia durísima y difícil. No es nada fácil hacer un reality cuatro horas en directo, de pie, con tacones, enfajada y con la cabeza fresca... Tiene muchísimo mérito”. Y aprovechó esto para echar flores a Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y Carlos Sobera, habituales rostros de los reaities de Telecinco, ante los que “se quita el sombrero”.