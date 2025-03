Un soltero de Castellón rechaza a su cita en 'First Dates' por una razón de peso: "Es creída y me gustan más delgadas"

Un soltero de Castellón rechaza a su cita de 'First Dates' por una razón de peso: "Me parece creída y me gustan más delgadas"

Un día más, las puertas del restaurante más famoso de la tele volvían a abrir para recibir a los solteros más exigentes de nuestro país. First Dates no fallaba a su cita con los espectadores para ofrecer el mejor contenido del exitoso dating show.

El programa liderado por Carlos Sobera iba a tener la visita de una soltera muy especial. Raluca tiene 47 años y viene de Valencia. Así, se presentaba este lunes en Cuatro: "Soy una mujer alfa y me caracterizo por varios rasgos: ser protectora con los tuyos, destacar con lo tuyo y no necesito manada para ir por la vida".

"Nací en Rumania y llevo 24 años viviendo en España. Hago consultoría a países del Este y soy creadora de contenido. Busco un hombre atractivo, alto y que se cuide", le explicaba Raluca a Carlos Sobera sobre su vida personal.

El soltero que iba a conocer a Raluca sería Gabriel de 54 años y procedente de Castellón. "Lo mejor de ser policía es que vas defendiendo todo el mal que existe en el mundo", se presentaba este policía nacional retirado.

La primera impresión de Gabriel sobre Raluca no tardó en surgir: "Las chicas extranjeras me gustan bastante porque tienen otras facetas y culturas diferentes. Es una chica atractiva y seguramente es capaz de seducir a la mayoría de hombres", apuntaba el soltero de Castellón.

Raluca, en 'First Dates'

"Creo que le gusto físicamente y que también le impongo", apuntaba ella sobre sus primeras impresiones. Durante el transcurso de la cena, Gabriel intentó adivinar la edad de su cita y ella se sorprendió gratamente, ya que le echó una edad inferior a la que tiene: "La gente me suele decir que tengo 36 o 37 años".

"Sus creencias conmigo no van. Yo casi he perdido totalmente la fe. Entonces, no va conmigo", señalaba Gabriel sobre la importancia de la religión en la vida de Raluca. Otro de los temas de conversación entre ambos fue sus dedicaciones profesionales.

Gabriel, en 'First Dates'

"Hace unos meses me abrí un canal de Tiktok, tengo muchas cosas interesantes que contar. El primer vídeo que colgué fueron 16.000 visitas y ahora ya tengo más de 1,2 millones de visitas. No quieras saber cuántos hombres me siguen. Además, me contactan muchas marcas ", le explicaba Raluca a su cita a ciegas.

"Yo no soy de redes sociales. A mí esta gente... Yo lo respeto todo, pero no lo comparto. Parece un poco creída, la verdad", señalaba Gabriel sobre la pasión por las redes sociales de Raluca.

Momento de la cita entre Raluca y Gabriel, en 'First Dates'

En la decisión final, ambos solteros iban a ajustar cuentas sobre su futuro más inmediato. "Raluca, ¿te gustaría tener una segunda cita con Gabriel?", preguntaba la característica voz en off a la de Valencia.

"A mí, sí. Me gustaría tener una segunda cita y darle una oportunidad. El hecho de que seas policía nacional me da seguridad porque eres una persona de fiar", argumentaba Raluca sobre Gabriel de Castellón.

Decisión final de Gabriel

Por su parte, el policía nacional tenía una opinión bastante distinta a la de su cita a ciegas: "Yo no puedo mentir, te tengo que ser sincero. No te veo para tener una segunda cita. Me ha chocado un poco lo de que eres influencer porque yo soy todo lo contrario y eso me ha dado a entender que presumes mucho de eso".

"Es cierto que tengo una comunidad de seguidores importante y me encanta lo que estoy haciendo. Pero tienes que tener en cuenta que es un trabajo donde tengo trato con marcas", le indicaba Raluca sobre sus labores profesionales.

"También me han gustado siempre chicas más delgadas. Un prejuicio que tengo yo, no me malinterpretes, soy así de esa manera. Te agradezco que quisieras una cita conmigo", despedía Gabriel a su cita de este lunes en First Dates.