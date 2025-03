Juan del Val defiende la publicación del libro de José Bretón: "Evidentemente que se puede dar voz a los asesinos"

Hace unos días, la Fiscalía de Menores pidió suspender temporalmente la publicación del libro en el que José Bretón confiesa el asesinato de sus hijos. Alega que El Odio, obra de Luisgé Martín, supondría la vulneración del derecho al honor de Ruth y José.

Este domingo, 23 de marzo, La Roca conectó con Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos, que argumentó que el escrito "es una venganza de José Bretón contra la madre de sus hijos", Ruth Ortiz. Pese a todo, desconoce si el hombre "busca limpiar su imagen en este libro".

Tras despedir al experto, Nuria Roca sometió a debate la cuestión en el programa vespertino de laSexta. Desde luego, se trata de un tema en el que entran en conflicto dos derechos como son la libertad de creación y el derecho de las víctimas. Juan del Val parecía ser el que más claro lo tenía en la mesa.

"Todos los argumentos de Joaquín Amills van en la misma dirección, juzgar a Bretón. No estamos hablando de este personaje tan odioso, tan horrible y que ha podido generar tantísimo dolor. Estamos hablando de la publicación de un libro. Este me parece que es el debate", aseguró Del Val.

El también tertuliano de El Hormiguero opinó: "Sinceramente, creo que la libertad de hacer una obra literaria sobre cualquier persona y sobre cualquier hecho tiene que estar por encima de ese dolor que, evidentemente, pueda sufrir la madre".

Es más, afirmó que "no podemos decir si se publica o no se publica un libro desde el argumento de 'hombre, ¿y si fueran tus hijos?'". "Entonces no se publicaría nada. No habría ni películas, ni libros, ni nada", añadió Gema Peñalosa, periodista especializada en Interior.

"No podemos dar voz a los asesinos'. ¿Cómo que no? Evidentemente que se puede dar voz a los asesinos. Sabiendo la naturaleza de esos seres, pero por supuesto que hay que darle voz a los asesinos", remarcó Juan, antes de que Sara Ramos expresase que el asunto le generaba "unas dudas increíbles".

"¿Dónde trazas la línea?"

"José Bretón es un señor que vive para hacerle daño a Ruth Ortiz y que ahora cuenta cómo mató a sus hijos como una forma de violencia contra ella. Creo que lo hace tal cual, no lo hace por otro asunto", explicó la colaboradora del formato de Cuarzo Producciones.

Con todo, Ramos dijo que "prohibir un libro es una cosa muy complicada, porque si no lo quieres comprar no lo compras". "Tampoco sabemos el contenido del libro", agregó el escritor, a quien se sumó Gonzalo Miró: "Es que si abres esa puerta, ¿dónde trazas la línea de lo que se publica o no?".