Jesús Calleja aterriza en el prime time de Telecinco para quedarse: su nuevo proyecto tras 'Universo Calleja'

Jesús Calleja se ha convertido en un rostro importante de la nueva Telecinco. El leonés salta este miércoles (23:00) al prime time de la cadena principal de Mediaset España con Universo Calleja, un nuevo programa de aventura que va más allá de un simple giro al exitoso Planeta Calleja.

Ahora serán varios famosos a la vez los que se embarcarán en una expedición capitaneada por el leonés. "Nunca ha estado junta tanta gente conocida en un formato de aventura", ha dicho, orgulloso, el propio Calleja en la presentación del formato que supone su 'ascenso' al primer canal de la compañía.

"En Cuatro se vive mejor. Estoy muy asentado, tengo mi audiencia y podía haberme quedado allí, pero me gustan las emociones", ha asegurado de su salto a Telecinco a la pregunta realizada por BLUPER. "A mí me ponen mucho los retos. Es la forma de no dormirte".

"El punto diferencial es que la aventura se magnífica", ha dicho María Zambrano, directora del área de formatos Reality y Dating de Mediaset, mientras que María Ruiz, directora de Zanskar, la productora que va de la mano de Jesús desde 2009 con sus desafíos, aclara que no pagan a los famosos que aceptan la invitación.

La primera temporada de Universo Calleja está compuesta por un total de seis entregas, divididas en dos bloques de tres. En el primero, el leonés se lleva a Nepal a Sandra Barneda, Antonio Orozco, Ágatha Ruiz de la Prada, Omar Montes, además de The Grefg y Carlos Latre, que debutan junto a Jesús.

Santiago Segura, José Mota, Laura Escanes, Mercedes Milá, Rossy de Palma, Eva Hache, Belén Rueda, David Bisbal y Rosanna Zanetti serán los protagonistas del segundo bloque. Todos ellos viajarán a Egipto.

El formato llega en pleno resurgir de Telecinco. "No sé qué datos haremos porque, ¡estamos fortísimos ahora!", ha reconocido. "Estoy feliz de que la cadena esté donde esté, pero por otro lado estoy acojonado por las audiencias".

Jesús Calleja en 'Universo Calleja', junto a Carlos Latre y Sandra Barneda.

Pero ojo, porque Calleja ha llegado al prime time de Telecinco para quedarse. Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset, ha anunciado que estarán preparando la grabación de un nuevo programa para el horario de máxima audiencia: "Un spin off de Volando voy".

Se trata del espacio en el que Calleja muestra el lado más desconocido de pueblos de la geografía española a bordo de su helicóptero. "Me han ascendido de cojones", ha bromeado el presentador.

El estreno de Universo Calleja y el anuncio de este nuevo programa viene después del buen rendimiento que tuvo la retransmisión de su viaje al espacio, al disparar la sobremesa hasta el 19,5% de share. Las dos entregas de Calleja en el espacio --se verán imágenes del interior del New Shepard--, por cierto, llegarán "muy pronto".