El duro relato de una mujer que deja en shock a Susanna Griso: "Puse la pala en mi cuerpo para que no me apuñalaran"

Espejo Público abordó este lunes, 24 de marzo, el insólito caso de una mujer que resultó herida tras ser agredida con un arma blanca por su expareja en Paiporta. El suceso no solo conmocionó a los habitantes del lugar, sino también a Susanna Griso, presentadora del programa de Antena 3.

El escenario que se presentó fue brutal. Tal y como relató uno de los vecinos, la víctima tenía dos puñaladas, una en el pecho y otra en el costado. "El tiparraco fue a matarla, pero una buena persona, que vive por aquí, vino con una pala y le metió un estacazo en la cabeza y no le hizo nada", dijo ante las cámaras del programa antes de confesar que el agresor se fue corriendo antes de ser detenido.

Tras escuchar este relato, desde plató decidieron aportar más información sobre el suceso. Para ello, contaron con la participación de Isabel Goyanes, reportera de Antena 3 que entrevistó a Isabel, la vecina que salvó la vida a la víctima.

"Cuéntenos la secuencia, por favor, que fue usted muy valiente sacando la pala de casa para enfrentarse al presunto agresor", comentó Susanna Griso, dando así la bienvenida a la entrevistada. La mujer, muy sincera, comenzó relatando lo que sucedió: "Escuché gritos de auxilio", dijo muy seriamente.

La mujer detalló que se encontraban retirando las herramientas que utilizaron en la DANA, entre ellas, una pala para quitar el barro de las calles. "Cuando oí los gritos de auxilio corrí a abrir la puerta y no me lo pensé dos veces, cogí la pala y me encaré a él", comentó.

Tal y como contó Isabel, ella presenció el fatídico momento en el que el hombre apuñalaba a la mujer. "No me lo pensé. Le di con la pala con todas mis fuerzas. Al darle, se giró, dejó a la chica y vino a mí", añadió. La valiente vecina confesó entonces que le dijo una sola palabra a la víctima: "Corre".

Una vez sucedido esto, la mujer, cara a cara con el agresor, confesó que "puse la pala en mi cuerpo para que no me apuñalara". Fue entonces cuando Isabel notó que le quitaban la pala de su mano y el hombre recibía un golpe más a manos del padre de la víctima, quien había presenciado el suceso.

Susanna Griso e Isabel. 'Espejo Público'.

"Isabel, enhorabuena, porque enfrentarte de esta manera a este sujeto, darle un estacazo y protegerla a ella...", pronunció por su parte Susanna Griso al escuchar tal relato. De acuerdo a Isabel, el agresor se encuentra detenido y la víctima fuera de peligro.

La presentadora no cabía en su asombro. "Es impresionante, de verdad te lo digo", repetía una y otra vez ante la atenta mirada de sus colaboradores. Y añadía: "Es que le has salvado la vida a esta chica", sentenció finalmente ante los espectadores de Espejo Público.