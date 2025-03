Blanca Suárez, sin filtros al hablar de su primer día de rodaje con Pedro Almodóvar: “Fue bastante humillante”

Tras un tiempo sin pasar por el programa, Blanca Suárez se convertía en la primera invitada de El Hormiguero de esta semana. Y en esta ocasión, la actriz venía con nueva película bajo el brazo, La huella del mal, dirigida por Manuel Ríos San Martín, que adapta su propia novela homónima.

Una cinta en la que Blanca ha hecho por primera vez de policías, y se enfrenta a un crimen que le trae “fatídicos recuerdos”, porque vuelve a su vida una persona que estuvo implicada en un asesinato años atrás y “ella no sabe por dónde tirar”.

Para filmar la película, el equipo se trasladó a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. “Yo no había ido nunca, y estar allí de repente, con el lugar cerrado para nosotros, fue bastante increíble”, apuntaba la actriz en su visita a Antena 3.

Pablo Motos se interesó por cómo había afrontado su primer papel como policía. Y para ello se preparó con agentes reales. “Tuvimos muchas clases de preguntas”, reconocía la intérprete, que se interesaba, más allá de cómo se coge una pistola, qué cara se pone en una persecución. “Quería huir bastante del cliché”, sentenciaba Blanca Suárez.

En su preparación, también estuvo “rascando” para hacer a los verdaderos policías preguntas “que no son cómodas”, por ejemplo, cómo gestionan su vida personal. “Es una profesión muy vocacional. Creo que en las profesiones vocacionales, donde tienes que dedicar gran parte de tu vida, tu alrededor tiene que estar en tu misma sintonía. No solo una pareja, tus amigos, tienen que ser muy respetuosos conque tu pasión sea esa”, aseguraba.

Siguiendo con esto, Pablo Motos bromeó con Blanca para que empuñase un plátano como si fuese una pistola. “Lleva el seguro quitado”, le decía el presentador. “Esto no me lo esperaba”, admitía entre risas la invitada, a la que le costaba ponerse seria.

Dejando la película a un lado, Pablo quiso saber por las “caídas patéticas” de Blanca Suárez, quien admite tener cierta facilidad para caerse en el momento menos adecuado. Y en su top estaría una que le sucedió con 13 años. “Un choque con una señal de tráfico, delante del chico que me gustaba en el instituto”, recordaba con risas. Un suceso que su mejor amiga le sigue recordando casi 25 años después.

Sobre esto, Pablo Motos también le recordó que se cayó la primera vez que vio a Pedro Almodóvar. “Fue bastante humillante”, reconocía. Sucedió durante el primer día de rodaje de La piel que habito. “Estábamos en Santiago de Compostela en un pazo impresionante. Era muy pequeña y llevaba unos botines preciosos. Fuimos al set a pasar el texto y yo iba ligera aparentando normalidad”, relataba. “Ensayamos, tal, cual, di un paso más largo, patiné, y acabé de culo al suelo en mitad de un set de rodaje. Y continúa aparentando normalidad”, seguía recordando.

A pesar de que se le puede considerar una actriz de éxito, Blanca admite que sigue teniendo temor cuando el teléfono no suena para trabajar, aunque haya pasado poco tiempo. “Piensas: no voy a volver a trabajar nunca, se ha pasado, no me van a llamar nunca”, reconocía. Y cuando vuelve a trabajar, se dice que no volverá a caer en ese “momento de paranoia”, pero luego “caes”.