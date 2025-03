Belén Esteban cuenta como nunca una dura experiencia que vivió durante su embarazo: “Esa imagen no se me olvidará”

Terelu Campos ya es historia en Supervivientes. La colaboradora televisiva puso anoche punto final a su experiencia en Honduras, al no tener más fuerzas para seguir adelante. Ella no era concursante de pleno derecho, sino que tenía una misión particular, aguantar 21 días en la isla para así superar la marca de su hermana Carmen Borrego en 2024.

No pudo superar este desafío que le marcó la organización, y Terelu dijo adiós tras enfrentarse al puente de las emociones, donde se abrió en canal en muchos aspectos de su vida. Y uno de los puntos que trató fue el suicidio de su padre, José María Borrego, quien un día, tras salir de trabajar en la radio, “decidió irse a su casa y pegarse un tiro”. “Mi madre se quedó sola, con alguien que yo creo que quiso hacerla culpable. Pero mi hermana y yo no lo consentimos. Mi madre solo le dio felicidad a su familia y a sus hijas”, explicó Terelu.

Además, reconoció haber tardado “25 años en perdonar” a su padre. “Le he perdonado, pero no puedo olvidar todo, lo siento. Quiso alejarse de nosotras. He entendido con el paso del tiempo que estaba enfermo. Yo nunca le haría eso”, relataría.

Estas palabras se han recogido este lunes en Ni que fuéramos Shhh, y Kiko Matamoros, que habitualmente se posiciona del lado de Terelu Campos, sorprendió con su reacción. “Lo que yo vi ayer fue una frialdad en general respecto de la figura de don José María Borrego, que me llamó muchísimo la atención”, reconocía.

Poco después, María Patiño recordaba el caso de otra compañera, Chelo García-Cortés, cuya madre se suicidó cuando ella era una niña. “Chelo también se enfadó con su madre, y parece ser que eso es algo muy común, porque decía: como que has cogido el camino más fácil y le dejas a papá con el marrón”.

Belén Esteban tomaba la palabra y recordó una historia personal de cuando estaba embarazada de su hija Andrea. Y es que un vecino, hijo de un matrimonio que tenía negocios en el barrio de sus padres, se quitó la vida, y aquello le impactó mucho. “Con mi madre y mi padre vivíamos en un tercero. Y en verano nos salíamos con la silla a la terraza, mis vecinas Alicia, Carmen. Y, de repente, yo, con mi barriga, empieza alguien gritar. Al padre gritar, y nosotros sin saber qué hacer, y de repente vemos a la madre, que vivía al lado de los negocios, venir corriendo con uno de sus hijos y encontrarse a su hijo mayor ahorcado en la tienda”.

Un vecino que se quitó la vida porque “era un joven, la había dejado la novia. Pues cosas de crío”. “Yo tendré esa imagen grabada, fíjate, hace ya casi 26 años”, aseguraba Belén. “A mí esa imagen en la vida se me olvidará”, insistía, apostillando que es “muy duro” vivir una experiencia así.