Wilbur del ‘Grand Prix’ se cuela en la televisión de Estados Unidos con sección propia: “Me he apuntado a clases de inglés”

Hace unas semanas, Montoya se hacía viral en Estados Unidos por su paso por La isla de las tentaciones, llegando a salir en el programa de Wohppie Goldberg incluso. Todo un fenómeno que Telecinco ha sabido exprimir, hasta el punto de ficharle para la nueva temporada de Supervivientes, reality al que ha ido con su expareja y con el tentador Manuel, con el que Anita le fue infiel.

Pero no es el único español que está dando de qué hablar en el país norteamericano. Y es que la nueva sensación por aquellas tierras es el gimnasta Víctor Ortiz, conocido artísticamente como Wilbur. Un showman que hace humor a través de sus piruetas, y que que se hizo conocido por su trabajo en Grand Prix de RTVE.

En concreto, el vídeo que se ha hecho viral en Estados Unidos es una pirueta que realiza, y de la que ha hablado en el programa A las bravas de la Cadena SER. “Era un vídeo en el que me tiraban una caja y le pegaba un patadorro infernal. Con la tontería superó los 26 millones de reproducciones y se convirtió en uno de los vídeos más reproducidos del año”.

Esas imágenes le han llevado a tener su propia sección en un informativo de Estados Unidos, en Good Morning Chicago. Wilbur ha explicado a Raúl Pérez que se trata de un programa matinal, como pudiera ser Mañaneros de RTVE, y en el que ha llevado a cabo números como emular un robot aspirador.

“Es la paranoia más rara que he hecho en tiempo. Todo fue a raíz de algún vídeo entrenando, porque me he convertido en un icono del gimnasio y la calistenia en general”, asegura el humorista. Su actual sección en la tele americana comenzó con una entrevista en la que comentaba sus vídeos, y luego le propusieron esa oferta. “Me he apuntado a la academia de inglés”, revela sobre el proyecto.

“Me sorprende mucho y me divierte todavía más porque me resulta absurdo estar en el telediario de las mañanas de Chicago”, afirmaría también Wilbur sobre esta aventura en la televisión foránea.

Hay que destacar que Wilbur tiene un gran impacto en redes sociales, más allá de sus trabajos en televisión. En sus cuentas de Instagram y TikTok suma unos dos millones de seguidores, y con ellos comparte sus conocidos movimientos que mezclan deporte y humor de manera magistral.