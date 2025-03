Sandra Barneda no se corta tras el fenómeno de 'La isla de las tentaciones': "Me sorprende que nunca haya tenido un premio"

Sandra Barneda está saboreando más que nunca las mieles del éxito tras el éxito que ha tenido La isla de las tentaciones con su octava edición en Telecinco. La presentadora (y sus caras) han sido igual de protagonistas que los desgarrados gritos de Montoya o sus carreras por la playa.

Y ese amor por el formato de entretenimiento producido por Cuarzo ha traspasado la pantalla. Tanto es así, que muchos espectadores han establecido una comparación con la pasión que le ponía Mercedes Milá cuando presentaba Gran Hermano.

"Para mí es un tótem y lo seguirá siendo. Hay pocas comunicadoras como ella, desde las entrevistas que hacía en TVE hasta ahora. Todo lo que hace", dice Sandra a BLUPER asegurando que Mercedes que es como una "madrina" para ella: "Me presentó mi primera novela".

Precisamente, Barneda revela que la veterana presentadora le escribió un mensaje a propósito de La isla de las tentaciones. "Me dijo: 'No sabes la envidia que me das", airea. La catalana asegura que suele estar en contacto con la Milá: "Coincidimos en la fiesta de Navidad de Zanskar [productora de Milá vs Milá y Planeta Calleja]. Allí pudimos hablar y la entendí".

"Gran Hermano es un formato que creó un nuevo género y Mercedes ha sido el alma y lo seguirá siendo. Primero porque se arriesgó con el reality y luego por la pasión con la que lo vive todo", comparte Sandra. "Es que Mercedes vive todo con pasión, y ahí sí que hago una analogía con ella".

"Mercedes Milá me escribió por 'La isla de las tentaciones' y me dijo: 'No sabes la envidia que me das"

Porque, "sin pasión, un formato no te sale igual". La presentadora es sincera al expresar que "dejará la televisión el día que no tenga pasión por la televisión". "No tengo necesidad de estar continuamente en la pantalla, pero sí creer en lo que haga", dice recordando cuando puso fin a su etapa en informativos. "Dejé de hacerlo porque no creía en ello".

"He tenido la suerte de que me han permitido bailar en el formato considerado más serio, la actualidad política, que me encanta, y luego pasar al reality", reflexiona Sandra, que antaño la llamaban "la chica seria del entretenimiento". "La isla de las tentaciones para mí son las emociones y la pasión pura", agrega.

Sandra Barneda posa para la prensa gráfica antes de hacer balance por 'La isla de las tentaciones 8'.

Al hilo del mayúsculo triunfo que ha tenido el programa, no sólo por arrasar en audiencias sino por copar la conversación social, Barneda es rotunda cuando se le pregunta por qué La isla de las tentaciones no ha recibido ningún premio a lo largo de sus ocho ediciones.

"Es lo que pasa en el cine con los blockbusters y el cine de autor. No se puede comparar, pero a veces que premien a un blockbuster, que lo ve todo el mundo, parece que no tiene una calidad", dice.

"Yo me siento premiada porque a mis casi 50 años podría decir que estoy en la cresta de la ola"

"Me sorprende que La isla de las tentaciones nunca ha tenido un premio, tanto por producción como por edición, que es alucinante. Es un trabajo muy grande, porque hay muchas cámaras y lo hacen, además, con mucha gracia".

"El premio alimenta el ego, y está muy bien. Llevo más de 25 años de carrera y no me han dado un premio así de grande a mejor presentadora, no me lo han dado, pero me siento premiada porque sigo pudiendo trabajar en televisión y a mis casi 50 años podría decir que estoy en la cresta de la ola y que eso es fantástico", asegura para concluir: "He tenido momentos de mi vida preguntándome por qué no nos premian, pero el premio es lo que ha ocurrido".