Paola Olmedo irrumpe en 'Tardear' y José María Almoguera abandona el plató: "No quiero comentar nada"

Terelu Campos en Supervivientes o Ivonne Reyes en De viernes han sido algunas de las protagonistas de la crónica social de esta semana. Pero tampoco podemos olvidar otro nombre que ha aparecido con fuerza en los últimos días.

Paola Olmedo, exmujer de José María Almoguera, se ha sometido a una reconstrucción de mandíbula y ha mostrado las primeras imágenes de los resultados en una revista. Ella explicó que esta compleja operación estética maxilofacial era necesaria por motivos de salud. "No me reconozco", se expresaba tras una intervención de más de seis horas y que precisó de tres cirujanos.

De esta manera, en Tardear conseguían que Olmedo reapareciese en televisión para explicar con más detalle esta última intervención quirúrjica a la que se ha sometido. En el magacín liderado por Frank Blanco y Verónica Dulanto emitían las primeras imágenes de esa esperada entrevista. En plató, José María Almoguera iba a responder a las cuestiones de sus compañeros de programa.

"No la he visto en persona. Para mí esto es mi pasado, yo para atrás ni para coger impulso. Estoy pendiente de otras cosas y proyectos, de mi hijo y mi pareja María que es lo que me interesa. De este tema, estoy aquí sentado porque tengo que estar pero no me interesa comentar. Me parece bien que se explique pero ni me va ni me viene. Estoy aquí por decencia a vosotros", no dudaba en expresarse Almoguera.

"¿Te ha molestado algo de ella? Vemos un cambio en tu actitud", le comentaba Raquel Bollo. "No me ha molestado. Ya reaccioné y es agua pasada. Que haga lo que quiera, para mí es excesivo que comente de ella. Puede decir lo que ella quiera", apuntaba, visiblemente molesto, el hijo de Carmen Borrego.

José María Almoguera y Frank Blanco, en 'Tardear'

En la entrevista, Olmedo confesaba estar "con un macho alfa" y que "nunca había estado con alguien así". Un dardo directo a su relación con José María Almoguera. No salía bien parado de la comparación con su actual novio, pero dejaba claro que "es buen chico". "Creo que María la jerezana se merece más", tampoco dudaba en declarar Olmedo sobre la actual pareja del padre de su hijo.

En un momento de la emisión del programa, Tardear conectaba en videollamada con Paola Olmedo. En el otro lado, se podía observar un plano de José María, visiblemente nervioso y molesto por lo que estaba viendo. "A la vuelta del vídeo hablamos con Paola en directo", señalaba Verónica Dulanto.

José María Almoguera y Paola Olmedo, en 'Tardear'

Tras terminar el vídeo con parte de la entrevista, Frank Blanco conectaba directamente con Olmedo para conversar con ella. "Madre mía, qué impresionante se te ve", le decía Verónica Dulanto. "Estoy muy bien y contenta. Aclarar que me gusta. Es raro verte en el espejo, son 37 años con la misma cara", apuntaba Paola Olmedo sobre su última operación estética.

"No gesticulo todavía bien, es un proceso largo. Es duro pero se lleva bastante bien, no me puedo quejar", confesaba la exmujer de Almoguera. "Vente a plató un día, estás más que bienvenida", despedía Blanco a Olmedo.

José María Almoguera abandona el plató y deja su hueco libre

Posteriormente, se podía observar cómo el sitio donde había estado José María Almoguera durante todo el programa se encontraba completamente vacío. Todo indica que el hijo de Borrego había abandonado el plató para no coincidir con su exmujer en esa videollamada con Tardear.