Marisa Martín Blázquez no se calla y le confiesa a Antonio Montero lo que piensa: "Eres un hombre de cromañón"

En el mundo del corazón suele repetirse un patrón muy exitoso en los últimos años. El periodista que se convierte en noticia y para muestra un ejemplo. Antonio Montero es el protagonista de miles de titulares después de conceder una entrevista.

El periodista se abrió en canal en el pódcast Chico de Revista de Arnau Martínez. Habló sobre varios temas, por ejemplo de los que fueron sus compañeros de Sálvame. Sus declaraciones no dejaron indiferente a nadie, como de costumbre

Sobre el programa que lideró Jorge Javier Vázquez, cree que se "degeneró bastante". "Se equivocaron completamente con el tema del conflicto de Antonio David, creo que fue un punto definitivo que marcó el camino de todo y que yo a la productora se lo dije”, afirmó. Además, opinó que el formato consiguió "dividir a la sociedad seriamente". "Curiosamente, también van diciendo cosas de mí. No sé, yo les veo un poco reventados, sinceramente”, apuntaba también el periodista.

Aun así, otro de los puntos fuertes de esa entrevista fue todo lo relacionado con su matrimonio con la periodista Marisa Martín Blázquez. "Marisa es el amor de mi vida porque llevamos juntos desde los 19 años. Nos casamos vírgenes por cuestiones religiosas. Tenía la idea de que si no era para mí, el que viniera la querría sin estrenar", le comentaba Montero a Arnau Martínez durante la entrevista.

Unas declaraciones que hicieron actuar a Tardear, el programa de Telecinco donde ambos trabajan, que improvisó una terapia de pareja liderada por Frank Blanco y Verónica Dulanto. "Lo de estrenar, es verdad que lo siento. Lo puedo explicar", reconocía Montero su metedura de pata. "Eres un hombre de cromañón, intenta explicarlo pero no se puede. ¿Yo qué soy, una cosa para que me estrenes?", le disparaba Martín Blázquez directamente a su esposo.

"Empieza hablando bien, pero como no se acuerda de las cosas, se va enredando", explicaba Marisa Martín Blázquez sobre los testimonios de su marido en el podcast. "Lo que yo quiero contar de mí, ya estoy yo. Si él quiere que cuente cosas suyas, pero no íntimas de los dos", opinaba la periodista del corazón.

Otro de los puntos que Montero trató en la entrevista fue sobre la opción de tener una relación abierta con Marisa: "Han surgido dificultades en la pareja y se ha abierto la puerta. Me gustaría, pero en su mentalidad no cabe eso, de ninguna manera ni circunstancia".

Marisa Martín Blázquez y Antonio Montero, en 'Tardear'

"Al final es un gran dilema lo de abrir la pareja. Para mí la familia, lo que nosotros formamos, es intocable", señalaba Montero en Tardear. "¿Desde cuándo no me preguntas si queremos ser una pareja abierta? A lo mejor en este tiempo he cambiado de opinión", le recordaba Marisa en pleno directo.

"Yo tampoco soy ciega, quedar con un tipo guapo a tomar café no lo veo como infidelidad", argumentaba la periodista. Aun así, Montero seguía con muchas dudas en el asunto: "Cuando le planteé a Marisa estar con otra mujer a ella le preocupaba que yo me enamorase de esa otra mujer".

Finalmente, Montero reconoció en el podcast que fue infiel a Marisa y que su matrimonio pasó por un bache emocional:"Me hizo más fuerte como persona y como pareja nos sirvió para aclarar muchas cosas y hablar muchísimo". "Fue emocional y auténtico, dejar claro qué es lo que de verdad importa y no", terminaba Marisa la terapia de pareja en Tardear.