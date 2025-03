Ana Rosa envía un mensaje directo a los pacientes de cáncer: "Los animo a que se atrevan y vivan experiencias"

Terelu Campos ha realizado un nuevo amago de abandono en Supervivientes. Su intención de dejar antes de tiempo el reality show ha sido uno de los momentos más comentados de la gala del pasado jueves 20 de marzo. Con Jorge Javier Vázquez convenciéndole de que se quedase hasta este domingo 23, la colaboradora ha contado con el apoyo público de Ana Rosa Quintana.

“Estoy ocultando un deterioro interior muy importante. Me supero cada día de mi vida”, expresaba emocionada Terelu tras activar por segunda vez el protocolo de abandono. Ana Rosa, consciente de que la periodista está haciendo un gran esfuerzo por participar, dada su condición de salud.

“Yo entiendo que se haya ido, entiendo que lo intente, entiendo que dé un ejemplo a muchas mujeres, que la vida no se acaba, que a lo mejor no puedes hacer una prueba, pero a lo mejor no lo puedes hacer a esa edad. Que la gente se atreva, viva la experiencia y no se quede sentada en un sofá me parece fenomenal”, comentaba Quintana desde El programa de AR.

Desde que arrancó la edición 2025 de Supervivientes, Quintana ha mostrado expresamente su apoyo a Terelu, en lo referente a cómo la tertuliana hacía frente a sus problemas de salud. A pesar de haber padecido dos cánceres de mama, la comunicadora ha querido atreverse con esta propuesta, dando así un potente mensaje de superación.

“Hay un periodo en el que es inevitable tener miedo. Pero cuando pasa, cada uno toma sus propias decisiones. Ella lo ha hecho y lo ha dicho”, compartía, sin entrar a opinar sobre cómo la madre de Alejandra Rubio está gestionando recordar este momento tan complicado de su vida.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa'.

“La vida no se acaba, se puede vivir la vida. A lo mejor no puedes hacer una prueba, pero es que a lo mejor tampoco la puedes hacer a determinada edad", razonaba la periodista, para concluir con un mensaje de optimismo.

“Que la gente se atreva a vivir, a tener experiencias, que no se quede encerrada en su casa. Terelu está dando un ejemplo fenomenal e inspirador”, terminaba. Un mensaje muy importante para transmitir por parte de la periodista, dado que la propia Ana Rosa ha tenido que hacer frente a un cáncer de mama.