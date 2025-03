La vida actual de Ivana Icardi, de salir en 'Supervivientes' a sus retoques estéticos: "Algunas personas lo ocultan"

La influencer argentina ha manifestado su frustración por esta situación y ha señalado a Adara Molinero, expareja de Hugo Sierra y madre de su hijo Martín, como una de las razones de este cambio inesperado. "Hasta ahora teníamos la custodia compartida, pero pronto la modificaremos porque el padre de mi hija se ha mudado a Mallorca. ¿La razón? Lo difícil que lo hace la otra persona, que no disfruta ni deja disfrutar y no encuentra paz en su vida", ha declarado, dejando en claro que esta decisión no ha sido tomada por ella.