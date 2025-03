Una soltera de Murcia rechaza a su cita en 'First Dates' por un motivo de peso: "Me están dando taquicardias"

Como un día más, las puertas del restaurante más famoso de la televisión abrían sus puertas para dar la bienvenida a los solteros más exigentes de nuestro país. Sin duda, First Dates se ha convertido en el dating show de referencia para todos los espectadores de Cuatro.

De esta manera, el exitoso formato liderado por Carlos Sobera iba a recibir la visita de un soltero muy auténtico. Pedro tiene 71 años y viene de Ceheguín (Murcia) y así se presentaba ante las cámaras de First Dates: "Soy muy cariñoso, cuando quiero a una persona se lo doy todo. Sin quitar ni un pero".

"He sido cocinero, camarero de discoteca, dj y fotógrafo de chimpancés. Me he recorrido 14 años España con los animales. Mi chimpancé Miki ha sido entre un hijo, amigo y compañero de trabajo", relataba Pedro ante la atenta mirada de un sorprendido Carlos Sobera.

"Siempre me he cuidado y miro por mi cuerpo. Sé que nadie va a mirar por mí. Y quisiera, por una vez ya, encontrar una mujer que mire por mí", explicaba sobre los motivos que le habían hecho venir a buscar el amor al programa.

La soltera que iba a tener la suerte de conocerle se llamaba Carmen. Tiene 72 años y viene de Murcia. "Estoy escribiendo mis memorias y me gusta mucho hacer gimnasia, bailar sevillanas, tocar las castañuelas, he tocado el ukele. No paro en mi casa", se presentaba Carmen.

Pedro, en 'First Dates'

Su primera impresión fue impactante e incluso Sobera le preguntó si le había pasado algo: "¿Te ha dado un tirón?". Sin duda, la cara de Carmen era un poema. "Me he desilusionado, estaba ilusionada con la cita y cuando lo he visto me he echado para atrás. Me están dando hasta taquicardias", confesaba la de Murcia.

Tras conversar unos minutos, Carmen continuaba con su mensaje de rechazo hacia su cita de First Dates: "Me ha dado un bajón. Me he quedado sin habla, yo no tengo grandes aspiraciones pero yo quería un hombre hombre, más grandote".

Carmen, en 'First Dates'

Durante la cena era evidente que la sintonía entre ambos solteros era inexistente. "Hablaba y me iba a otro mundo. Me decía cosas de Benidorm, que me encanta. Si fuera interesada, le diría de irme con él", apuntaba Carmen sobre Jorge.

"Yo me creía que era más mayor y es de mi misma edad. Pero, el hombre está un poco mal. Encima que vengo de Murcia, qué menos que me pongáis a un hombre un poco más grandote no tan pequeñico. No tiene culpa él, cada uno es como es", mostraba claramente sus opiniones la soltera murciana.

Cena entre Carmen y Jorge, en 'First Dates'

Jorge contaba sus problemas físicos recientes, aunque hasta hace poco había sido culturista: "Tengo un pinzamiento en la espalda y me cuesta moverme un poco". El transcurso de la cita sería en un ambiente distante y tenso.

"Me considero una mujer que valgo para tener un hombre mejor. La decepción ha sido esa y me ha dado un bajón al verle", explicaba ella. "Creo que no le he gustado, pero bueno. No ha querido decirme 'no me gustas' o 'eres muy guapo para mí", bromeaba Jorge sobre su cita de este jueves.

Una cita vista para sentencia

"Que el señor me perdone, yo no quiero hacerle daño a nadie. Pero si no me gusta ese hombre, qué hago. Me podríais haber llamado otro día, para un hombre que estuviera mejor", recriminaba al programa la elección de Jorge como su cita.

"Yo estoy entrenando en el gimnasio y a mí los chavales de 25 años no me siguen. Los rebiento a todos", presumía orgulloso Jorge de 71 años sobre su estado físico. Como era de esperar, el resultado final de la cita entre ambos iba a ser negativo.

"Te he visto muy callada y no había manera de sacarte las palabras", le recriminaba Jorge a su cita. "No hemos congeniado ninguno, no ha habido química. Te he dicho que me encontraba mal", zanjaba Carmen sin inmutarse.