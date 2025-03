‘El Hormiguero’ desvela dos imitaciones de la nueva edición de ‘Tu cara me suena’: “Todo hecho con muchísimo respeto”

Goyo Jiménez ha acudido a El Hormiguero este jueves y ha dejado sin palabras a Pablo Motos al saludarse. “¿Esto se puede emitir a estas horas?”, bromeaban los dos. “La gente pensará que es un anuncio de Mister Proper”, admitía el humorista, viejo conocido del formato. Y es que, por primera vez, ha aparecido con sin barba en televisión.

“Cuando no tienes nada y lo poco que tienes te lo quitan…”, decía el actor con humor, cuyo afeitado tiene una explicación profesional: “Tenía que hacer Tu cara me suena, y era Conchita Wurst y poquito más con barba”, contaba, y señalando que ha dicho adiós a su barba después de 17 años.

“Ahora tu cara no me suena”, le reprochaba Pablo Motos, que quiso saber si se siente desnudo sin ella, o si la gente le mira raro. “Me mareé, me entraron mareos, me entró un ataque de ansiedad. Esa noche me desperté a medianoche, fui al baño, y pensé que había un extraño”, narraba el invitado.

Pablo insistía: quería saber si su entorno se toma bien que no luzca barba, o si siente que le miran dos veces. “Me miran con cierto asco. En el programa con Alsina he tenido cachondeo, empezando por Alsina”, reconocía el humorista, al que se estaba viendo por primera vez sin barba en televisión. “Me llamaron de otro programa de La 1 y dije no”, apuntaba, en referencia cómica a La Revuelta.

Sobre sus compañeros de Tu cara me suena, Goyo definió a Melani García como “un portento”, y a Esperansa Grasia como “una fuerza de la naturaleza”. ¿Qué tal imita Bertín? Se le ve poco imitador”, preguntaba Pablo Motos. “Yo quería hacer de él. Él se lo está currando. De él dicen: es la primera vez que vemos a Bertín trabajar”, apuntaba.

“¿Crees que vas a quedar de los primeros?”, quería saber Pablo. Pero Goyo dejó claro que no va a ser de los más competitivos. “Tengo un concepto de mí mismo muy bueno, pero voy a coleccionar más cuatros”, reconocía. Y es que para él el objetivo es divertirse y que la gente se divierta viéndolo, porque “no vamos a ganar las Olimpiadas”.

Goyo Jiménez en 'El Hormiguero'.

Pablo Motos entonces sorprendió a Goyo Jiménez con imágenes exclusivas de la nueva edición de Tu cara me suena, y se le vio imitando a dos artistas muy dispares: Robbie Williams y El Principe Gitano. Del primero recreó Rock DJ en su actuación en The Graham Norton Show, y del segundo Obi Oba. Goyo quiso dejar claro que “Todo esto hecho desde muchísimo respeto”, antes de pasar a hablar de otros asuntos.