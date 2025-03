Ana Obregón abre su corazón y se sincera con Cruz Sánchez de Lara: "Desde que no está Aless, lo hago todo por él"

En una nueva entrega de Madres: desde el corazón ha sido el escenario ideal para que Ana Obregón hable abiertamente junto a Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, sobre su experiencia en su reciente maternidad y el duelo de haber perdido a su hijo Aless.

Los suscriptores de Mitele PLUS ya pueden disfrutar de esta entrevista de 30 minutos que se centra en las vivencias personales de la conocida actriz y presentadora de televisión. "Gracias por aceptar nuestra invitación. Tenemos un empeño fundamental en conocer, un poco más, el alma maternal de Ana Obregón", daba la bienvenida Cruz Sánchez de Lara a la entrevistada de este jueves 20 de marzo.

"Valiente es una madre que tiene que enviar a su hijo al cielo, eso es ser valiente. ¿Qué hay más bonito que la maternidad, me lo puedes explicar", iniciaba Ana Obregón sus primeras reflexiones sobre ser madre.

Posteriormente, la actriz relataba cómo vivió el 20 de marzo de 2023, el día del nacimiento de su hija Ana. "Venía de vivir tres años en el infierno. En la oscuridad más profunda que te puedas imaginar, como cualquier madre que pierde a su hijo", le explicaba ante la atenta mirada de Sánchez de Lara.

Sobre la primera vez que vio a Anita, la actriz se expresaba así: "La cogí en brazos, se me quedó mirando y eran los ojos de Aless. Era la cosa más bonita del mundo. Solo rezaba para que todo saliera bien y poder cumplir el último deseo".

"¿Cómo estabas en el momento del parto, estabas nerviosa?", le preguntaba con gran emoción Sánchez de Lara a Obregón. "Cuando la tenía en brazos, le envié una foto a mis hermanas. Me temblaba la mano. Luego una agencia que me seguía desde hace meses me pilló, saliendo del hospital", comentaba la actriz.

"Hubo un momento en España que no se hablaba de nada más, solo del nacimiento de Anita", recordaba Sánchez de Lara esos días de marzo de 2023. Sobre las críticas, Ana Obregón admitía que "le hacen cosquillas". "Cuando has vivido tempestades, ves llover y sonríes. Robert de Niro ha sido padre a los 80 o Richard Gere a los 70 y fenomenal, el machismo existe y seguirá existiendo, pero no es mi problema", añadía.

Orgullosa de ser madre de Aless

"Me decidí a ser madre-abuela en el momento que Aless fallece. Cuando me dijeron que no había nada que hacer. Me dieron 48 horas. Cuando se fue, me quedé en su ladito hasta que se lo tuvieron que llevar", explicaba Ana Obregón.

Posteriormente, Cruz Sánchez de Lara continuó conversando con Ana Obregón: "En el funeral, dijiste una cosa preciosa. Estabas orgullosísima de ser la madre de Aless. Si él ahora te puede ver, ¿estaría orgullosísimo de su madre?".

Ana Obregón, en 'Madres: desde el corazón'

"Me ve. Yo todo lo que hago, desde que no está, es por él. Acabé su libro, traje al mundo a su hija y creado la fundación con su nombre. Trabajo porque no haya más madres que tengan que pasar lo que pasé yo", se abría en canal la presentadora.

"Has mencionado la palabra lucha que sabes que es una palabra muy controvertida, cuando se habla de cáncer porque a mucha gente no le gusta", le comentaba la presentadora Sánchez de Lara.

"El cáncer es una lucha"

"No entiendo por qué no gusta. Porque es una puñetera lucha, es horrible. Defiendo la palabra lucha porque lo he vivido y he pasado dos años de mi vida en plantas de oncología. Es una lucha", defendía con Ana Obregón de manera muy tajante este asunto.

Cruz Sánchez de Lara le pedía a su entrevistada que mandara un mensaje a las madres que viven una situación similar a la que sufrió ella y la actriz respondía: "Que lloren, porque llorar sana el alma. El ser humano es energía y no muere, están ahí. Nos mandan señales continuamente. Es un asco porque te gustaría abrazarlo".

Cruz Sánchez de Lara, en 'Madres: desde el corazón'

"¿Se supera la muerte de un hijo?", le preguntaba directamente Sánchez de Lara. "No, no lo vas a superar nunca. Estoy completamente en contra del suicidio. Estábamos en Barcelona en un piso, pedí cambiar un tercero por un séptimo. Desde un tercero no me iba a ir. Lo tenía súper estudiado. Yo lo iba a hacer, me iba a tirar", confesaba Ana Obregón en Madres: desde el corazón.

"Cuando alguien esté a punto de suicidarse, que piense en mí. Siempre se puede encontrar algo, aunque luego todo el mundo se dedique a criticarlo. Ese algo me ha salvado la vida y es Anita", se sinceraba por completo la actriz.