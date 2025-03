Alessandro Lequio no se muerde la lengua y señala a Terelu Campos: "No acostumbra a dar un palo al agua"

Hoy es jueves, el día de la semana que más esperan los espectadores de Supervivientes. Una nueva gala se celebrará esta noche, donde conoceremos el nombre del primer concursante que abandonará Honduras. Damián, Laura o Sayma dirán adiós al reality de superviviencia extrema de Telecinco.

Más allá de esta primera expulsión, el foco de atención sigue sobre Terelu Campos. La colaboradora de televisión cumple 14 días en los Cayos Cochinos, pero parece que no puede más. "Quiero activar el protocolo de abandono, ya no puedo más", se dirigía a la organización.

Un asunto que se abordará de manera directa, este 20 de marzo a partir de las 22.00 horas. Así, en Vamos a ver quisieron comentar esta última hora que afecta de lleno a la popular presentadora de televisión.

Como no podía ser de otra manera, Alessandro Lequio no iba a dudar en pronunciarse sobre la participación de Terelu Campos en Supervivientes 2025: "Aquí estáis mezclando dos cosas, por un lado está la salud y por otro está esta señora que no está acostumbrada a dar un palo al agua. Está acostumbrada a tener servicio siempre".

"Son vicios que no se pierden de un día para otro. Yo he vivido como tenía una secretaria que le seguía a todos lados con un cenicero en la mano y si no la tenía cerca para echar la ceniza le montaba un cristo de aquí te espero", relaba Lequio en pleno directo de Vamos a ver.

"A ella le ha encantado el recibimiento porque estos tres señores que acaban de llegar a la fama, pues ven a Terelu y la idolatran. Se siente más cómoda así y no con Pelayo que le dice las cosas claras. Esto es así", apuntaba también el tertuliano.

"Pelayo la ha utilizado para tener algo de protagonismo, sino no se le vería", añadía el periodista Kike Calleja. Posteriormente, el presentador Joaquín Prat iba a hacer un comentario sobre las palabras de Alessandro Lequio.

"Me he dado cuenta que las críticas más implacables de Alessandro sobre Terelu siempre son los jueves, sabiendo que el viernes Alejandra y Carmen vienen y él no", afirmaba el presentador del programa.

"Perdona, todas mis críticas son con mucha prudencia. Si algo me caracteriza es que yo me vengo arriba cuando me tocan los coj... Cuánto más me los toquen, más me vengo arriba y más brillo, como Montoya. Ya verás como tengo agallas.", se pronunciaba de manera tajante el colaborador.

Joaquín Prat, en 'Vamos a ver'

"Carmen nos está viendo y me dice que te diga que eres un cobarde", apuntaba Joaquín Prat que recibía un mensaje de la hermana de Terelu Campos. "Venga, vale. Un cobarde...", ironizaba Lequio las palabras de Carmen.

"Ayer, estabas más calmado", le recordaba Giovanna González. "Es que depende del día", respondía Alessandro Lequio ante las risas de sus compañeros de plató. "Yo quiero que se quede porque me da mucho juego", admitía también.

"Me conocéis desde hace 30 años en televisión, he estado en los programas más salvajes de esta cadena. Así que me da igual un poco lo que me digáis. Un beso querida, tú sabes que lo que acabas de decir es una tontería", se dirigía finalmente Lequio a Carmen Borrego.