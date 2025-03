Surrealismo en Cuatro: el cuñado de Joaquín estalla y 'se quita' los ojos en directo para demostrar su ceguera

José Manuel Saborido, hermano de Susana Saborido, acudió a Código 10 este martes para desmentir determinadas informaciones que circulan sobre él. A raíz de los rumores de infidelidad que sacuden el matrimonio de Joaquín Sánchez y su hermana, el hombre ha ido colocándose en el foco mediático en las últimas semanas.

Después de su visita a ¡De Viernes!, Saborido continuó su recorrido por los platós en el del programa que presentan Nacho Abad y David Alemán. En los primeros minutos de entrevista, el invitado afirmó que Susana fue "colaboradora necesaria del presunto robo con fuerza" que se produjo en su casa en octubre de 2023.

Tampoco eludió las graves acusaciones de su expareja, Ana Belén, que le llamó "maltratador" y afirmó que había conducido un coche en estado de embriaguez. "Llevo dos semanas que parece que el malo de la película soy yo. Me han dicho que soy okupa de mi casa, cosa que es mentira", lamentaba.

"José Antonio León también me llamó maltratador y ahí tiene puesta una querella", admitió Saborido, que mantuvo no pocos rifirrafes con el colaborador del formato que conducen Santi Acosta y Beatriz Archidona. Pero todas estas afirmaciones no fueron lo que más dolieron al sevillano.

José Manuel, elevando el tono de voz, expuso que se había cuestionado su invidencia. "No, es que estoy cansado. Porque se ha puesto en tela de juicio hasta que soy ciego. ¡Y estoy hasta los coj... ya! Porque yo sí soy ciego de verdad, maldita sea. Y se ha dicho que yo he conducido un Porsche borracho".

Ana Belén puso en duda su ceguera. Ahora mismo, en directo, José Manuel Saborido estalla al ser cuestionado y demuestra que es invidente.



🔴 #Código10 en @cuatro con @Nacho_Abad y @davidalemantv

➡ https://t.co/LoaN6HPvxA pic.twitter.com/tOKZdAqt8f — Código 10 (@Codigo10tv) March 18, 2025

"¡Maldita sea! ¡Soy ciego!", exclamó el entrevistado, a quien los presentadores intentaban cortar y hacer que se calmase. Sin embargo, el cuñado del exfutbolista del Real Betis ya había perdido los nervios por completo y, sin previo aviso, se sacó las prótesis que cubren sus ojos para demostrar que es ciego.

En el control de realización estuvieron rápidos: lo siguiente que vieron los espectadores de la segunda cadena de Mediaset fue un plano más alejado. "¡Mira mis ojos! ¿¿Soy ciego o no??", preguntó a la audiencia. Además, se dirigía directamente a su antigua novia.

"Ana Belén, tú has estado en mi casa cinco meses. Te has acostado conmigo. ¿Soy ciego? ¿No te dabas cuenta de cómo me quitaba las prótesis todas las noches? ¡Mentirosa!", le espetó. José Manuel Saborido rogó a la gente "ponerse en su pellejo", ya que es invidente desde hace más de tres décadas: "Llevo 31 años ciego, sin ver la luz del día, luchando y sacando adelante mi vida".