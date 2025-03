Jorge Javier no se calla y confiesa lo que realmente piensa de Montoya en 'Supervivientes': "Quiero un novio como él"

Montoya es el personaje del momento. Su irrupción en La isla de las tentaciones le ha generado un aluvión de oportunidades publicitarias, económicas y televisivas. Tanto que es la nueva estrella de Supervivientes. En un casting plagado de figuras como Terelu o Makoke. Además de los 'villanos' de Montoya: Anita y Manuel.

Una edición más, Jorge Javier Vázquez sigue presentando el exitoso reality de supervivencia. El de Badalona ha hablado largo y tendido sobre Jose Carlos Montoya en su columna semanal de Lecturas.

Jorge Javier ha explicado cómo vivió su 'debut' con Montoya en la gala del jueves pasado: "Lo reconozco: me ganó desde el primer momento. Tiene ese 'algo' que atrapa. Profundamente hipnótico".

El presentador de Supervivientes y Hay una cosa que te quiero decir reivindica la pequeña pantalla, frente a los que dicen que "está muerta". "Está más viva que nunca. Bendita televisión que nos ha puesto a Montoya en nuestras vidas", asegura.

"Da igual que repita sus argumentos, que no salga de su bucle, que dé las mismas vueltas sobre el mismo tema. Porque no es tan importante lo que cuenta sino cómo lo cuenta", afirma el comunicador catalán.

Jorge Javier cree que Montoya es "exageración en estado puro". "Quizás por eso gusta tanto. Parece imposible que viva cualquier suceso, por peregrino que sea, con tanta intensidad", explica. "Cuando nos habla de lo que ha sufrido por amor –su monotema– lo hace siempre desde una sinceridad apabullante", añade el periodista.

El columnista defiende al concursante de La isla de las tentaciones y Supervivientes de algunas críticas: "Alguien triunfa cuando empiezan a surgir dudas sobre su manera de ser y empieza a correr el argumento de que 'es un personaje'. Ahí es cuando te das cuenta de que estás ante un verdadero fenómeno televisivo".

Una de las declaraciones más llamativas del famoso presentador se centran en el lado personal. "Quiero un novio como Montoya", asegura Jorge Javier. "Un novio que se pase el día entero diciéndome 'churrita mía', 'picha', 'gordi' o lindezas por el estilo", continúa.

Para el histórico presentador de Sálvame, Montoya sería el novio perfecto por varias razones: "Un caballero que se vista por los pies, que me tenga en un altar, que me pasee por las calles con la misma devoción que le profesa a un paso de Semana Santa".

Una de esos motivos tiene que ver con su capacidad de no quedarse callado: "Quiero un hombre que no deje de hablar en ningún momento, que no razone, que no escuche. Porque la ausencia de conversación es lo que, verdaderamente, mata a las parejas y con Montoya tienes carrete asegurado".

Jorge Javier sigue realzando la figura del 'superviviente', asegurando que es "un pasaporte a la felicidad, un peldaño hacia el arcoíris, un cotillón perpetuo". El catalán quiere "una vida loca a su lado" y que le "saque de quicio para combatir el aburrimiento existencial". Mientras se pregunta: "¿Cómo hemos podido pasar tantos años sin él?".

El presentador de El diario de Jorge concluye esta 'oda' a Montoya comparándole con su gran amiga Mila Ximénez. "Mila también era un poco Montoya: cuando cogía un hueso le costaba soltarlo. Entraba en bucle con suma facilidad aunque tenía la habilidad de salir de él cuando la ponías frente al espejo.", comenta el presentador.