El discurso de Marc Giró para desmontar una "falsa creencia" sobre la homosexualidad: "Esto es un servicio público"

Como cada martes, desde hace unas semanas en La 1, Marc Giró abrió su Late Xou con un monólogo. En el de este 18 de marzo, el comentario de un hater del presentador, dio pie a un magistral discurso. Se refirió sobre una práctica íntima que se suele atribuir a hombres homosexuales cuando no es así.

Todo comenzó hace un mes, cuando Rappel le leyó el futuro a través de una foto de su "propio ojete". "El viejo arte de leer ojetes se llama rumpología. Es ancestral y, por supuesto, funciona. Pero a mí me das un ojete y lo último que se me ocurre es ponerme a leer el futuro", empezaba diciendo Marc.

"A uno de nuestros odiadores no le pareció bien la idea y, haciendo uso de su libertad de expresión, que aquí veneramos, así nos lo hizo saber. Con una metáfora y todo. 'Cómo haces para leer un ojete por el que ha pasado más gente que en el túnel del metro", recordó el conductor de la pública.

"Ha llegado el momento que todos estábamos esperando", comentó el catalán, antes de que saliese una samba para celebrar la decisión de hablar de prácticas anales en "Televisión Española". "Este espectador tiene totalmente mitificado mi culo", aseguró.

"A nivel penetración, no me ha ido nada mal. Oye, también es verdad que he puesto mucho de mi parte. Pero no me ha ido tan bien para que se pueda comparar con un túnel de metro", explicó Marc, que, con todo, se preguntó: "¿Quién soy yo para desactivar la fantasía de este caballero?".

#LateXou



Marc Giró responde a un, llamémosle, caballero que vertió este comentario en redes a propósito de un vídeo en el que Rappel interpretaba su futuro a través de una foto de su ano 👇🏻



⭕️ https://t.co/eGcuDvao7w pic.twitter.com/lh2ZnhsunB — La 1 (@La1_tve) March 18, 2025

"Aclarado este punto", Giró pasó a "precisar una serie de cosas sobre el arte de la sodomía o, lo que es lo mismo, de dar por c...". "Mucha gente tiene la sensación de que las personas homosexuales tenemos el culo en pompa todo el día, dale que te pego", prosiguió.

El comunicador afirmó que "eso no es exactamente así", pues "hay que hacer otras cosas, como trabajar para poder pagar las facturas". "Existe la falsa creencia de que esta práctica se da exclusivamente entre hombres homosexuales y culo, lo que se dice culo, lo tienen también los hombres heterosexuales".

La experta en sexo aplicado Consuelo Alviñana acude a 'Late Xou'. RTVE

Marc Giró finalizó su monólogo con un mensaje para los hombres cisheterosexuales: "No a todos, pero a muchos de ellos, esta práctica les parece una mala idea cuando se trata de su propio orificio, pero les parece muy buena idea cuando se trata del de sus mujeres".

Así, "como esto es un servicio público", el showman de TVE presentó a una experta en el tema, la doctora Consuelo Alviñana. Con dibujos incluidos, la profesional explicó en clave científica la estimulación de la próstata, algo fundamental en esta práctica.