Pelayo Díaz se multiplica en la televisión: aparece en ‘Pasapalabra’ mientras está concursando en ‘Supervivientes’

Pelayo Díaz es, en la actualidad, uno de los grandes protagonistas de Supervivientes. No solo por cómo se dejó la piel el pasado jueves en la prueba grupal, en la que caminó por unos maderos que sus compañeros le iban colocando sobre el agua, sino también por su desencuentro con Terelu Campos.

Como ya vaticinaba Alejandra Rubio días atrás, el influencie asturiano chocó con Terelu unos días atrás, y hasta la acusó de estar acostumbrada a tener sirvientes que le hagan todo, dado su poco desempeño en la isla.

El desencuentro fue tal que en la gala de esta noche de Supervivientes: Tierra de nadie se abrirá de forma extraordinaria la palapa para que Terelu y Pelayo puedan abordar su último conflicto tras la fuerte discusión que mantuvieron y cuyas imágenes se mostrarán durante la gala.

Pero antes de que llegue ese momento, Pelayo ha hecho doblete televisivo. Y es que esta tarde se ha colado en nuestros hogares como invitado de Pasapalabra. En su saludo con Roberto Leal, al que ha abrazado, ha recordado cómo llevaba casi cinco años sin pisar el plató del concurso. “Tenía ganas de volver”, aseguraba el que fuese mentor de Cámbiame.

En la jornada de hoy también se incorporaron al programa Daniel Grao, Marta Pombo (que debutaba como invitada) y Pepa Rus, y esta última lamentó no haberse llevado las gafas. Por eso, en ese sentido, Pelayo dijo de sí mismo: “Veo muy bien, pero lo que no me va muy bien es la cabeza, pero haré lo que pueda”.

Roberto Leal bromeó con lo bien que lo hizo la vez anterior. “Vengo a romper ese récord”, prometía Pelayo Díaz, hasta que el presentador le confesó, con humor, que en realidad no recordaba cómo fue su desempeño en las diferentes pruebas.

Así, Pelayo junto a Marta Pombo han sido los encargados de ayudar en las pruebas a Manu Pascual, concursante que va ya camino de un año concursando tarde a tarde. Para ganarse el puesto, Manu tuvo que pasar por la silla azul, pues había sido el peor en la tarde anterior en la prueba del rosco, pero consiguió vencer a una nueva aspirante sin problema.

Hay que recordar que Pasapalabra es un programa que se emite grabado, y que las entregas se graban con semanas de antelación. De ahí que Pelayo pueda estar esta tarde en Antena 3 y también en Honduras.

Esa diferencia de semanas entre la grabación y la emisión también provocó unos meses atrás que Mario Vaquerizo estuviese en el programa justo cuando se encontraba internado en el hospital por una grave caída durante uno de sus conciertos.