Fermín Cacho se abre por completo y confiesa a Pedrerol su depresión: "Mis hijas se avergonzaban de mí"

Josep Pedrerol continúa entrevistando a grandes personalidades del deporte en El Cafelito, su pódcast semanal. En las últimas semanas han hablado con el periodista catalán Quique Sánchez Flores, Mijatovic, Medina Cantalejo, Enrique Cerezo, Montse Tomé o Julio Alberto, quien se abrió en canal sobre sus adicciones a las drogas.

El último invitado en pasar por la silla de El Cafelito ha sido Fermín Cacho. Está considerado uno de los mejores atletas españoles de toda la historia. Era un corredor especialista en los 1.500 metros lisos y es uno de los atletas más premiados de este país.

Entre su palmarés destaca la medalla de oro en 1.500 metros en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Cuatro años más tarde obtendría un plata en la misma prueba de los Juegos de Atlanta 96. No obstante, su actuación en los JJ.OO de Barcelona lleva años rodeada de acusaciones de dopaje.

En 2021, el médico deportivo Eufemiano Fuentes confesó en Lo de Évole haber tratado a algunos atletas, entre ellos al soriano: "Hice un tratamiento con Fermín Cacho para prepararle para las olimpiadas de 1992. Estimuladores de la producción de testosterona, reducción de ácido láctico... Me vi con Fermín Cacho en una cafetería en las olimpiadas antes de la final de 1500 metros".

Fermín Cacho ha hablado sobre este asunto con Pedrerol: "Quieras o no, pasas un mal rato evidentemente. Es un mal trago. Pero también hay una cosa que está muy clara. Las cosas pasan. Eso hay que olvidarlas y que la vida sigue. No puedes estar toda la vida y todo el tiempo tal esto y lo otro. El 'y si y si y si' para mí no sirve de nada. El 'y si' no sirve".

El atleta también se ha confesado en El Cafelito sobre cómo lo pasó tras su retirada, que le provocó una depresión. "Pasa el tiempo. Y empiezas a dejar de quererte. Empiezas a pensar: 'Ya no sirvo para nada. ¿Qué hago aquí?'", relata el mítico deportista.

Tras dicha retirada del medallista olímpico, Fermín Cacho llegó a estar 18 años sin ponerse unas zapatillas: "Al final dejas todo eso y caes en esa rutina. Ahora llámale salud mental. Te abandonas y haces sufrir a los que te quieren y a los que quieres".

Fermín Cacho tiene cuatro hijas y el presentador no dudo en preguntarle cómo vivieron esa etapa de su vida. "Casi avergonzarse muchas veces de decir: 'Tío papá, que tú no eres el que te vemos o el que te hemos visto", explica el medallista.

En una entrevista muy sincera, el atleta natural de Ágreda (Soria) explica que se ha sentido abandonado por las instituciones: "Lo digo claro. En este país creo que queremos ídolos. Y cuando se termina nos olvidamos. Te pasas 20 o 25 años de tu vida representando a un país".

Una vez se retira la situación es muy diferente: "Es una alegría para todo el país y para los que están gobernando. Hasta que dejas de representarlo. Luego eres una persona más. Y se va olvidando. No por los aficionados. Sino por realmente por federaciones y gobiernos", concluye.