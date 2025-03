Manuel González desvela cuánto cobró por ir a ‘La isla de las tentaciones’ la primera vez: “He ganado mucho dinero”

Es uno de los personajes del momento en Mediaset, y lleva ya cuatro años en el candelero. Hablamos de Manuel González, uno de los protagonistas de la última edición de La isla de las tentaciones, y también uno de los concursantes actuales de Supervivientes 2025.

Manuel se dio a conocer en 2021, en La isla de las tentaciones, formato en el que ya se mueve como Pedro por su casa. Procedente de Cádiz, tenía 29 años entonces, y acudió a la tercera edición del programa de Sandra Barneda junto a su pareja, Lucía, como se suele decir, para poner a prueba su relación. Pero él acabó mordiendo la manzana y todo acabó saltando por los aires.

Recientemente, Manuel ha desvelado el dinero que se embolsó por esta experiencia en República Dominicana. En una participación en Batmowli, el canal de YouTube en el que se realizan entrevistas en coche, el andaluz se ha sincerado al respecto. “Tú fliparías, yo me fui una semana antes porque tuve una hoguera de confrontación. 760 euros cobré”, ha reconocido Manuel González.

“Reventé mi relación, me expuse a España entera, por 760 euros”, insistía. “Lo que pasa es que yo he ganado mucho dinero gracias a La isla de las tentaciones, no te voy a mentir. Estoy superagradecido. He hecho muchísimas colaboraciones y llevo cinco años haciendo bolos”, añade en el se mismo sentido.

En concreto, González detalla que su mes de más ingresos fue en diciembre de 2021, el mismo año en el que saltó a la popularidad, y que entonces hizo “16 o 17 bolos” y por ello ganó “15.000 euros en un mes. Yo estaba flipando”.

González, que acaba de reconciliarse con Montoya en Honduras, cuenta que la gente le suele preguntar si es todo un guion en La isla de las tentaciones. “La productora es una familia y la verdad es que se han portado conmigo como si fuera su hijo. A mí nunca me han dicho 'haz esto o lo otro'", señala en ese sentido.

Tras su participación en la tercera temporada de Tentaciones, el gaditano siguió su carrera en televisión, participando en programas como Solos y La última tentación, donde intentó solucionar algunos asuntos pendientes. Además, también estuvo en Pesadilla en El Paraíso y GH DÚO, además de en la última temporada de LIDLT.