El duro relato de un invitado que sorprende a Sonsoles: "Cuando como debo pegarme los dientes con pegamento"

Y ahora Sonsoles arrancó una tarde más en las pantallas de los espectadores que volvían a conectar con el programa de Antena 3. En cada emisión, el magacín recibe a diversas personas que comparten su testimonio personal sobre un tema. Durante la emisión de este lunes no fue diferente.

En el caso de este 17 de marzo, Sonsoles entrevistó a Rafael, un hombre que en cada comida tiene que pegar los dientes con pegamento, una situación que trastoca cada momento de su vida. Para ilustrar el tema, Rafael envió unas imágenes de su boca. Sin embargo, al verlas expuestas en la pantalla, Sonsoles Ónega no pudo evitar reaccionar.

"Así le han dejado las encías el dentista que le iba a poner unos implantes, pero no terminaron de llegar. Ahora denuncia que se tiene que pegar los dientes como puede", comenzaba explicando la presentadora.

Rafael se unió a la conversación mostrando un bote en específico: el pegamento que utiliza para poder colocarse los dientes. "Pero, ¡no es pegamento médico!", se expresaba Sonsoles Ónega al ver el producto.

"Es lo que tengo para poder sonreír, comer y que pegue al momento", dijo entonces el invitado, intentando detallar la solución a la que tuvo que recurrir para remediar la situación. Y para mayor índole, Rafael no tuvo ningún reparo en hacer una demostración de cómo se despegaba uno de sus dientes. Al ver tal escena, Sonsoles Ónega giró rápidamente la cabeza: "Rafael, por favor, póngaselos", le pidió.

Sonsoles Ónega reaccionando a la actitud de Rafael. 'Y ahora Sonsoles'.

"Me han dejado a medias y sin garantía ninguna. Se me caen los dientes y nadie me coge el teléfono. Cada vez que voy a comer debo pegarme los dientes con pegamento", añadió el invitado. "Y en la clínica, ¿qué le dicen?", cuestionó la presentadora. "La clínica nada. La recepcionista me habló diciéndome que no saben cuándo me van a dar campanazo", señaló.

Luz Sánchez Mellado, colaboradora del programa, quiso dar su opinión al respecto: "Yo no sé si usted tenía garantías o referencias de esta clínica. No es el primer caso. ¿No ha denunciado a esta clínica?", preguntó al entrevistado, quien respondió que actualmente se encuentra en el proceso de denuncia.

Carlos García Miranda se sumó a la conversación: "Es el primer caso que veo que alguien se lo pega con pegamento. De verdad, no haga eso, por favor, que es una barbaridad", confesó ante sus compañeros.

"Tengo un dentista y gracias a Dios estoy en buenas manos. Ya tengo un presupuesto y han conseguido hacerme todas las pruebas", añadió entonces Rafael. "Es tremendo. Lo estamos pasando mal por usted. Ojalá tenga suerte y en seguida se lo arreglen por mil razones. No puede estar poniéndose pegamento porque va a pillar algo malo", dijo Sonsoles Ónega, dando así por finalizado el tema durante el programa de esta tarde.