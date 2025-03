El 'momentazo' entre Lolita Flores y Jorge Javier Vázquez: "Eres un chulo y a los chulos, hay que j*****es la vida"

Si hay alguien con quien Jorge Javier Vázquez ha demostrado tener buen feeling, esa es Lolita Flores. La actriz y cantante ha sido una de los invitados de Hay una cosa que te quiero decir para apoyar a una seguidora. En su llegada, la artista ha rememorado uno de sus momentos más míticos en el cine: al recordar una de sus escenas más míticas de Rencor, la película por la que ganó el Goya.

Jorge Javier se mostraba muy ilusionado con la presencia de la cantante. El aplauso del público era unánime. “Me gusta mucho [que estés aquí]. ¡Eres muy chiquitita!”, exclamaba el presentador. “Como tú”, respondía cómplice la protagonista de Las invisibles.

“Los que somos chiquititos, lo tenemos todo. Porque somos muy manejables”, continuaba la actriz. “En el escenario, ves a una persona de estatura mediana y queda muy elegante. Las personas muy altas no lucen tan bien”, razonaba el conductor. Lolita no dudaba en reaccionar.

“Lo que pasa es que cuando tenemos talento, como es nuestro caso, llenamos cuando salimos al escenario”, señalaba Lolita mientras le daba un abrazo al presentador. “Hay gente que se sorprende y me dice que se me ve más alta en el escenario. ¡Y eso que con Poncia, actúo descalza!”, exclamaba.

Pero el momentazo llegaba cuando Jorge Javier le pedía a Lolita reproducir una de sus escenas favoritas en Rencor, la película dirigida en 2002 por Miguel Albadalejo por la que la artista obtuvo el Goya a la mejor actriz revelación. Por supuesto, de manera cómplice, la cantante reproducía una de las frases más recordadas de la cinta: “Tú eres un chulo y a los chulos, hay que joderles la vida”.

Lolita Flores y Jorge Javier Vázquez en 'Hay una cosa que te quiero decir'.

Una frase que le pidió Jorge Javier. Eso sí, el de Badalona le pedía a la artista que se metiera en escena. “Por favor, dímelo con desgarro. No me lo digas como si fuésemos hermanas. No, tú te has cabreado conmigo. Te he hecho mucho daño, te he arruinado, te he estafado, te he quitado tu casa y me lo he quedado yo todo”, explicaba el presentador.

“De acuerdo, me pongo en situación”, expresaba Lolita mientras se alejaba y se mentalizaba para rememorar esa escena con el periodista. La artista dio una auténtica clase magistral de actuación, dado que le lanzó la frase con ese rencor al que hace referencia la película.

Un momento que lograba el aplauso del público y que mostraba el cariño que se tienen ambos. Por supuesto, Lolita ha querido repetir de nuevo la frase, pero de una manera más amable, por la estima que le tiene a Jorge Javier.

Una situación cómplice que sirvió como preludio para mostrar el compromiso de Lolita con sus fans, dado que no ha dudado en acudir al programa para apoyar a una seguidora que estaba pasando por una mala situación personal.