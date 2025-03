María Verdoy se convierte en noticia en 'Socialité': el programa informa sobre su relación con Albert Pintó

Digno de un ejercicio de metacine, María Verdoy se ha convertido en protagonista de un momento de ubicuidad. La presentadora de Socialité veía cómo su propio programa informaba sobre su relación con el cineasta Albert Pintó. La periodista confirmaba su romance con el director durante la alfombra roja de la 28ª edición del Festival de Málaga.

Este fin de semana, Socialité ha estado más que nunca en primera línea. Si este pasado sábado 15 de marzo, Sofía Suescun debutaba como copresentadora del formato para comentar los titulares de los realities de la cadena, ahora era la propia Verdoy quien se quedaba con el protagonismo de esta mañana dominical del 16 de marzo.

Era su compañero de conducción, Antonio Santana, quien dejaba a la periodista sin palabras. “Querida María Verdoy, atenta a esto porque te hemos preparado en el programa una 'sorpresita' para ti, de cine”, expresaba antes de que el espacio mostrase el vídeo en el que la conductora confirmaba tener una nueva ilusión amorosa con el realizador de Tarrasa.

“Os mato”, decía Verdoy, visiblemente ruborizada. La presentadora veía así como debía informar sobre una noticia de la que ella misma era protagonista, como si de una versión light y rosa de Motivos personales se tratase.

La presentadora confirmaba su relación con Pintó en la alfombra roja del Festival de Málaga, donde el cineasta presentaba su nuevo trabajo, Tierra de nadie. Aunque discreta en su faceta privada, Verdoy quiso apoyar públicamente a su novio, cuya cinta no sólo está en el certamen más importante del cine español e iberoamericano, sino que llegará a salas comerciales este próximo 28 de marzo.

María Verdoy en 'Socialité'.

Pintó no dudaba en dedicar un montón de buenas palabras a su pareja. “Es una chica maravillosa. Evidentemente, cuando estás enamorado, haces locuras. Le dije 'no lo hagas', pero me dijo que sí quería estar aquí, a mi lado”, expresaba a un reportero de Europa Press.

Verdoy no podía dejar de sonreír cuando Pintó comenzó a realizar halagos ante la agencia de prensa. “Es la mejor presentadora, demasiadas pocas cosas le dan”, expresaba, lanzando una indirecta a Mediaset. “Es el sol, la luz, es todo. Es la mujer de mi vida”, confesaba.

Tras mostrar la noticia, la presentadora no dudaba en mostrar su perplejidad ante las reacciones. “Estoy flipando con la repercusión y con lo feliz que se siente una cuando puede dejar de disimular. El tratamiento que habéis hecho desde el cariño ha sido lo más”, expresaba, mostrando agradecimiento al programa en el que trabaja.

“El amor es muy bonito y sobre todo cuando lo encuentras en tu mejor amigo y cuando menos te lo esperas, a los 40 aún se puede aprender mucho y encontrar a tu persona favorita”, concluía, para después seguir con la escaleta de información del programa.